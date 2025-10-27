Uyuşturucu operasyonu sonrası arkadaşlarını takipten çıkmıştı: İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay açıklaması

Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında temizlik yaparak başta yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol olmak üzere Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi birçok ünlü ismi takipten çıkarmıştı. Bu hamle, “Akalay ile arkadaşları arasında kriz mi var?” sorularını gündeme getirmişti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan İbrahim Çelikkol, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

“ARKADAŞLIKLARIMI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEM”

Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, “Benim kimseyle bir küskünlüğüm yok. Hayatta her şeyi dile getiren bir insan değilim. Hayatı da arkadaşlıkları da sosyal medya üzerinden değerlendirmiyorum. İlişkilerimi de sosyal medya üzerinden götürmüyorum” ifadelerini kullandı.

“TAŞ YERİNDE AĞIRDIR”

Çelikkol, sözlerine şöyle devam etti:

“Beni yakından tanıyanlar bilir, ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz. Zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını aramış bir insanım tabii ki... Ama canı sağ olsun, çok önemli şeyler değil. Bunlar bizim kuşağın işleri değil, sosyal medyadan takipten çıkmak gibi şeyler… Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır.”