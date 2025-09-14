Uzak Şehir'in 'Mahmut Ağa’sı hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz yıldan bu yana ekranlarda fırtınalar estiren ve geçen sezonun en yüksek reytingine ulaşan fenomen dizi Uzak Şehir’de Mahmut Ağa karakterini canlandıran Yeşilçam’ın usta oyuncusu Mahmut Cevher (76), rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Cevher, Ahmet Topuz’un yönettiği Al Beni Baba filminin çekimleri için Çorum’da bulunuyordu. Sabah işe gitmesi için yapılan çağrılara yanıt vermeyen oyuncunun odasına giden film ekibi, ünlü ismi yarı baygın halde buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmut Cevher’in gıda zehirlenmesi yaşadığı ve yediği tavuktan dolayı rahatsızlandığı öğrenildi. Yapılan müdahaleler sonrası sağlık durumu iyiye giden Cevher’in kısa süre içinde set çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.