Uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı: Aslı Enver’in yeni dizisi belli oldu!

Bir döneme damga vuran İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri ve Suskunlar dizilerindeki performansıyla hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Aslı Enver, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor.

ANNELİK SONRASI İLK PROJE

2022’de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver, kısa süre sonra hamilelik nedeniyle rol alacağı projeden ayrılmıştı. Kızı Elay’ın doğumunun ardından anneliğe odaklanan oyuncu, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

“AYNA” DİZİSİYLE DÖNÜYOR

O3 Medya imzalı ve Disney Plus için çekilecek Ayna dizisinde başrol oynayacak olan Enver, Serra karakterine hayat verecek. Senaryosunu Serkan Yörük’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Hülya Gezer’in üstlendiği yapım, şimdiden büyük merak uyandırdı.

PARTNERİ İBRAHİM ÇELİKKOL

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Enver’in partneri İbrahim Çelikkol olacak. Dizide Serra’nın, avukat eşi Sarp ile sürdürdüğü hayat, gittiği bir sergi sonrası bambaşka bir yöne evrilecek.

Aslı Enver’in annelik sonrası dönüş projesi olan Ayna, şimdiden izleyiciler arasında heyecan yarattı.