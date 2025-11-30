Vanessa Hudgens ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, ikinci çocuğunu kucağına aldı. 36 yaşındaki Hudgens, emekli profesyonel beyzbolcu eşi Cole Tucker ile yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Hudgens, hastane yatağında eşinin elini tuttuğu bir fotoğrafına, “Başardım. Bir bebeğim daha oldu” notunu ekledi.

Oyuncu paylaşımında ayrıca doğum sürecinin zorluğunu vurgulayarak, “Doğum ne kadar çılgın bir yolculuk. Tüm annelere kocaman bir teşekkür. Vücudumuzun neler başarabildiği gerçekten inanılmaz” ifadelerini kullandı.





Hudgens, Aralık 2023’te Meksika’da evlendiği Cole Tucker ile ikinci çocuklarını beklediklerini Temmuz 2024’te duyurmuştu. Hamilelik sürecinde büyüyen karnını gösterdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu, “İkinci tur!” notunu düşmüştü. İlk bebeğini Temmuz 2024’te kucağına alan Hudgens, çocuğunun yüzünü kamuoyuna göstermemeyi tercih etti.

Disney imzalı High School Musical serisiyle yıldızı parlayan Vanessa Hudgens, Polar, The Princess Switch, Tick, Tick... Boom!, Gizemli Adaya Yolculuk, Beastly ve Bahar Tatili gibi yapımlarla da tanınıyor.