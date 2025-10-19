Vedat Milor’un 'Latte ve sigara içen kız' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Gastronomi yazarı ve eleştirmen Vedat Milor’un geçtiğimiz aylarda Kafa TV’de katıldığı bir programda yaptığı “latte ve sigara içen kız” çıkışı, sosyal medyada yeniden tartışma başlattı.

Milor, programda yaptığı açıklamada, sabah latte isteyen bir kızla birlikte olamayacağını belirterek, “İtalya’da yok yani ‘Latte’ diye bir şey. Cappucino’ya kadar kabul ediyorum. Kız mesela badem ya da soya sütü istese o da negatif benim için çünkü ileride her şeyime karışacak. ‘Tereyağ yeme, kaymak yeme sağlıksız’ diyecek” ifadelerini kullandı.

Ayrıca veganlara saygısı olduğunu dile getiren Milor, “Veganlara çok saygım var ama eşim vegan olsa çok zor olur. Benle birlikteliği çok zor olur. Aynı şekilde sigara içen hele çok sigara içen bir kızla birlikte olmam çok zor olur. Ortak zevkler çok önemli yani” şeklinde konuştu.

Milor’un bu açıklamaları, sosyal medyada kullanıcılar tarafından tartışılırken, bazıları eleştirirken bazıları da yazarı destekleyen yorumlar paylaştı.