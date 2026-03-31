Volkan Konak aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu... Eşi Selma Konak'tan yürek burkan mesaj

Türk halk müziğinin ve Karadeniz ezgilerinin güçlü sesi, "Kuzey’in Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam bir yıl geçti. Geçtiğimiz yıl mart ayında sanat dünyasını yasa boğan acı kaybın yıl dönümünde, sanatçının eşi Selma Konak yürek burkan bir paylaşıma imza attı.

"YOKLUĞUN HÂLÂ AYNI AĞIRLIKTA"

Eşine olan büyük özlemini dile getiren Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Volkan Konak ile olan bir fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Canım Volkan’ım… Sensiz koskoca bir yıl geçti. Seninle olmak, bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta... Seni çok özledim."

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, sanatçının sevenleri de taziye mesajlarıyla Selma Konak'ın acısına ortak oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Unutulmaz eserlere imza atan Volkan Konak, 29 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında aniden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen usta sanatçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yummuştu.

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMIŞTI

Sanatçının naaşı 30 Mart'ta İstanbul'a getirilmiş, 1 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen cenaze töreniyle on binlerce seveninin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Bir yılın ardından hayranları, sosyal medyada "Kuzey’in Oğlu" etiketleriyle usta sanatçıyı ve unutulmaz şarkılarını anmaya devam ediyor.