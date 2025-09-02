Yağmur Atacan’dan eşine övgü dolu doğum günü mesajı

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, bugün 50 yaşına bastı. Altuğ, 17 yıldır birlikte olduğu eşi Yağmur Atacan ile evliliğini sürdürürken, bu evlilikten dünyaya gelen kızları Su ile ailelerini büyütüyor.

Altuğ, evlendiği günden bu yana eşiyle arasındaki yaş farkıyla gündeme gelse de eleştirilere aldırış etmiyor. Geçen günlerde katıldığı bir programda şunları söylemişti:

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yagmur Atacan (@yaamuratacan)'in paylaştığı bir gönderi

“Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık.”

Eşi Yağmur Atacan, Altuğ’un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Atacan, Altuğ’un bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

“Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin! 51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu başka birisinde?”