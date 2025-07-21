Yapay zeka olduğunu anlamadılar: Binlerce kişi o fenomene evlilik teklifi etti!

Instagram’da 165 binden fazla takipçisi bulunan Mia Zelu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Zelu’nun Wimbledon Tenis Turnuvası’nda çekilmiş gibi görünen paylaşımları, binlerce kullanıcıyı etkiledi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı: Mia Zelu aslında bir yapay zekâ ürünüydü.

Zelu’nun Wimbledon’daki Merkez Kort’ta otururken ya da içki içerken çekilmiş gibi görünen fotoğrafları, 40 binden fazla beğeni aldı. Takipçileri gerçek bir influencer sandıkları Zelu’ya yorumlar yağdırdı. Paylaşımlar öylesine gerçekçiydi ki, Hindistanlı kriket oyuncusu Rishabh Pant da bu illüzyona kapılanlar arasında yer aldı. Pant, daha sonra hesabın sahte olduğunu anlayarak yaptığı tüm beğeni ve yorumları sildi.

Zelu’nun gönderilerinde kullandığı dil de oldukça ikna ediciydi. Bir paylaşımında takipçilerine “Wimbledon’daki en sevdiğiniz maç hangisiydi?” diye sorarken, başka bir gönderisinde “Etkinliğin etkisinden hâlâ çıkamadım… ama esas eğlence partideydi.” ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝑀𝑖𝑎 𝑍𝑒𝑙𝑢 ♡ (@miazelu)'in paylaştığı bir gönderi

Hesabı yöneten kişiler kimliklerini açıklamasa da Mia Zelu’nun bir "yapay zekâ hikâye anlatıcısı" olduğu belirtiliyor. Hatta "Ana" adında, yine yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir kız kardeşi olduğu ve onun da 266 bin takipçiye sahip olduğu ifade ediliyor.

Zelu’nun gerçek bir kişi olmadığı profilinde belirtilmesine rağmen, hâlâ birçok kullanıcı onunla iletişime geçmeye çalışıyor. Hatta bazı takipçiler, evlenme teklifinde dahi bulunuyor.

Bu olay, yapay zekânın sosyal medyada ne denli etkili olabileceğini ve dijital dünyada gerçek ile kurgu arasındaki çizgilerin ne kadar bulanıklaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.