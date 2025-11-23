Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün vasiyetini açıkladı

Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Halil Ergün, yıllar içinde biriktirdiği anılar, eserler ve sanatla iç içe yaşantısının izlerini taşıyan evinin geleceğine dair önemli bir istekte bulundu. Ergün, her köşesi ayrı bir hikâye barındıran ve adeta bir kültür durağı niteliği taşıyan evinin ölümünden sonra müzeye dönüştürülmesini arzuladığını açıkladı.

Sanatçının bu talebi, sadece kişisel bir dilek değil; aynı zamanda gelecek nesillere bırakılmak istenen kültürel bir mirasın da işareti. Ergün, hayatı boyunca edindiği birikimin, çalışmalarının ve sanat yolculuğunun bir müze aracılığıyla genç kuşaklara aktarılmasının kendisini son derece mutlu edeceğini ifade etti.

Usta oyuncu, bu mekânın bir “yaşam müzesi”ne dönüşerek, Türk sinemasının belleğine katkı sunmasını ve ziyaretçilerine hem ilham hem de tarihsel bir perspektif kazandırmasını amaçladığını belirtti.