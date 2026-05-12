Yaprak Dökümü’nün 'Fikret ve Ferhunde'si 18 yıl sonra yan yana!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve üzerinden yıllar geçse de unutulmayan yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü, oyuncularının yıllar sonra gerçekleştirdiği buluşmalarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 2006-2010 yılları arasında izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin iki yıldız ismi Bennu Yıldırımlar ve Deniz Çakır, 18 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

NOSTALJİ RÜZGÂRI ESTİ

Dizide evin büyük kızı "Fikret" karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar ile ailenin gelini "Ferhunde" rolüyle fenomenleşen Deniz Çakır’ın buluşması, dizinin sadık izleyici kitlesinde büyük heyecan yarattı. İkilinin samimi pozu sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz "nostalji rüzgârı" yorumlarını beraberinde getirdi.





HAYRANLARDAN YORUM YAĞMURU

Başarılı oyuncuların yıllara meydan okuyan görüntüleri dikkat çekerken, özellikle Deniz Çakır’ın son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Paylaşımın altına kısa sürede binlerce yorum yağdı. Hayranlar, efsaneleşen kadroyu bir arada görmekten duydukları mutluluğu, "Efsaneler geri döndü", "Yaprak Dökümü yeniden başlasın" ve "Çocukluğumuzun dizisi" şeklindeki mesajlarla dile getirdi.

DAHA ÖNCE "TAHSİN" İLE BULUŞMUŞTU

Bennu Yıldırımlar, daha önce de dizide eşi "Tahsin" karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu ve oyuncu Serdar Orçin ile bir araya gelmiş, o anları yine sosyal medya hesabından paylaşarak dizinin takipçilerini sevindirmişti.