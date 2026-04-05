Yasemin Kay Allen’dan sürpriz nikahın perde arkası: 'Annemden izin alıp beni istedi'

2024 yılının başından bu yana dolu dizgin bir aşk yaşayan oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, Las Vegas’ta gerçekleştirdikleri sürpriz nikahın detaylarını paylaştı. Emirgan’da objektiflere yansıyan Allen, özel hayatı ve gelecek planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ANNEMDEN İZİN ALMIŞ, BENİ İSTEMİŞ"

Nikah sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden Allen, eşi Erdal Kaya’nın romantik ve geleneksel girişimini şu sözlerle anlattı:

"Uzun süre böyle bir şey olur mu diye düşündük. Erdal’ın Vegas’ta işi vardı. İstanbul’a gelmişti, o arada annemden izin almış, istemiş beni. 'Vegas'a gel benimle' dedi. Orada yıldırım nikahı yaptık. Çok son dakika oldu."

İNTERNETTEN CANLI YAYINLI NİKAH

Sürecin ani gelişmesi nedeniyle sevdiklerini yanına çağıramadıklarını belirten ünlü oyuncu, "Çağırmak istediğimiz insanlar da oldu, bu yüzden internetten yayın yaptık. Annem de sonradan geldi, bizimle kaldı. Nazara inanmaya başladım, o yüzden bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettik" dedi.

ÇOCUK BASKISI BAŞLADI MI?

Annesi Suna Yıldızoğlu’nun damadını çok sevdiğini belirten Allen, ailevi dinamiklere de değindi: "Annem Erdal'ı çok seviyor, karakterleri de çok benziyor. Çocuk baskısı da yavaş yavaş başlar, annem ister ama şu an için öyle bir planımız yok."

İKİ KITA ARASINDA YENİ HAYAT

Yaşamını Türkiye ve ABD arasında paylaştıracağını belirten Yasemin Kay Allen, iş hayatına dair stratejisini de netleştirdi. Amerika’daki yerleşik evini bıraktığını ancak iş görüşmeleri için mekik dokuyacaklarını söyleyen oyuncu, "Burası benim evim, çoğunlukla İstanbul’da olacağım. İşim oldukça Amerika’ya gideceğim" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.