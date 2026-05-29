Yasemin Sakallıoğlu'ndan çok konuşulacak 'kilo' ve 'dişilik' çıkışı: Sibel Can'ı örnek gösterdi!

Gösterileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla milyonları güldüren ünlü komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Sevenlerinin merak ettiği sorulara samimi ve içten yanıtlar veren 38 yaşındaki başarılı oyuncu, toplumsal güzellik algılarını ve dayatmalarını yıkan açıklamalarıyla dikkat çekti.

"DİŞİLİK KİLOYLA OLSAYDI SİBEL CAN BU KADAR ÇEKİCİ OLABİLİR MİYDİ?"

Etkinlik sırasında bir takipçisi, Sakallıoğlu'na kadınların üzerinde sıkça kurulan beden baskısına yönelik dikkat çekici bir soru yöneltti. Takipçisinin "Kilo insanın dişiliğini gölgeler mi sence?" sorusu üzerine duruma tepkisiz kalmayan ünlü komedyen, dişiliğin ve cazibenin kalıplara sığdırılamayacağını ifade etti. Türk müziğinin ve sahnesinin en ikonik isimlerinden birini örnek gösteren Sakallıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer dişilik kiloyla olsaydı, Sibel Can bu kadar çekici bir kadın olabilir miydi? Dişilik asla fiziksel ölçülerle ilgili değildir; tamamen tavırda, duruşta ve edadadır."

TOPLUMSAL GÜZELLİK ALGILARINA KARŞI DURDU

Yasemin Sakallıoğlu'nun bu yanıtı, özellikle kadın takipçileri tarafından kısa sürede büyük destek gördü ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Günümüz dünyasında kadınlara dayatılan "sıfır beden" ve kusursuz fiziksel hatlar algısına karşı duran ünlü oyuncunun bu yapıcı yorumu, magazin kulislerinde de "beden olumlama hareketine anlamlı bir destek" olarak nitelendirildi. Sakallıoğlu, cazibenin ve özgüvenin kiloyla değil, kişinin kendi enerjisi ve yaydığı tavırla doğrudan bağlantılı olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu.