Yıldız Tilbe'nin konserinde dikkat çeken an: Yardım etmek isteyen görevliyi geri itti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, gerçekleştirdiği son konserinde sahnede yaşadığı anlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Performansı esnasında sahne güvenliğiyle yaşadığı diyalog izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

MÜDAHALEYİ REDDETTİ, ŞARKISINA DEVAM ETTİ

Tilbe, konser sırasında sahne üzerinde yer alan dekoratif bir blok platforma çömelerek şarkısını seslendirdiği sırada ayağa kalkmaya çalıştı. Bu esnada şarkıcının dengesini kaybetmesini önlemek amacıyla bir güvenlik görevlisi koluna dokunarak kendisine destek vermek istedi.

Güvenlik görevlisinin yardım teklifini kabul etmeyen ünlü sanatçı, eliyle görevliyi geri iterek müdahaleyi reddetti. Yaşanan kısa süreli gerginliğe rağmen performansını kesmeyen Yıldız Tilbe, platform üzerinde ayağa kalkarak ritmik hareketlerle şarkısını söylemeyi sürdürdü.