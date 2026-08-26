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Yıldız Tilbe'nin konserinde dikkat çeken an: Yardım etmek isteyen görevliyi geri itti

Yıldız Tilbe'nin konserinde dikkat çeken an: Yardım etmek isteyen görevliyi geri itti

26.08.2026 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yıldız Tilbe'nin konserinde dikkat çeken an: Yardım etmek isteyen görevliyi geri itti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son konserinde sahnede dengesini sağlamaya çalışırken kendisine destek olmak isteyen güvenlik görevlisini eliyle geri itti. Şarkısını kesmeden performansına devam eden usta sanatçının o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, gerçekleştirdiği son konserinde sahnede yaşadığı anlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Performansı esnasında sahne güvenliğiyle yaşadığı diyalog izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

MÜDAHALEYİ REDDETTİ, ŞARKISINA DEVAM ETTİ

Tilbe, konser sırasında sahne üzerinde yer alan dekoratif bir blok platforma çömelerek şarkısını seslendirdiği sırada ayağa kalkmaya çalıştı. Bu esnada şarkıcının dengesini kaybetmesini önlemek amacıyla bir güvenlik görevlisi koluna dokunarak kendisine destek vermek istedi.

Güvenlik görevlisinin yardım teklifini kabul etmeyen ünlü sanatçı, eliyle görevliyi geri iterek müdahaleyi reddetti. Yaşanan kısa süreli gerginliğe rağmen performansını kesmeyen Yıldız Tilbe, platform üzerinde ayağa kalkarak ritmik hareketlerle şarkısını söylemeyi sürdürdü.

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