Yıldız Tilbe yıllar sonra yaşadığı kazayı anlattı: 'Sağ kulağımı çocukken kaybettim'

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, katıldığı televizyon programında çocukluğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, nazara çok inandığını ve çocukken geçirdiği ciddi bir kazayı anlattı.

“Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Haberi Olsun”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programına konuk oldu. Programda ailesinden ve geçmişinden bahseden Tilbe, altı kardeşin en küçüğü olduğunu söyledi.

“KARDEŞLERİM BİLE BENİ TANIYAMAMIŞ”

Çocukluk yıllarında ağır bir kaza geçirdiğini anlatan Tilbe, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Beni gören herkes ‘Ne kadar güzel bir çocuk’ dermiş. Bir gün nazarı değen biri bize misafirliğe gelmiş. ‘Ay bu kız ne kadar güzel’ derken ben de küçüğüm tabii, gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üzerime çekmişim ve yanmışım. Altı ay hastanede kaldım. Kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar ‘yaşayamaz’ demiş ama yaşamışım.”

“NAZARA ÇOK İNANIRIM”

Bu olaydan sonra nazara olan inancının pekiştiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Bu yüzden nazara çok inanırım. Üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş” dedi.

SAĞ KULAĞINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

59 yaşındaki sanatçı, geçirdiği kazanın kalıcı bir etkisi olduğunu da belirterek, “Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim, sağ kulağım duymuyor” ifadelerini kullandı.

“TEK PİŞMANLIĞIM EVLİLİK”

Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Tilbe, geçmişe dönüp baktığında tek pişmanlığının evlilik olduğunu söyledi. “35-40 yaşıma kadar hiç evlenmezdim” diyen sanatçı, bir kızı ve iki torunu olduğunu hatırlattı.

Kızını göz önünde büyütmek istemediğini belirten Yıldız Tilbe, “Kızımın kendi hayatı olsun istedim, bu yüzden onu ekrana çıkarmadım” sözleriyle açıklamasını tamamladı.