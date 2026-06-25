Yılın düğününde detaylar belli oldu: Taylor Swift ve Travis Kelce için New York'ta sokaklar kapatılacak

Gösteri dünyasının son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden Amerikalı şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin merakla beklenen düğününe dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ilişkilerini resmiyete döken ünlü çiftin, dünya yıldızlarının katılması beklenen görkemli bir organizasyonla evleneceği öğrenildi.

New York Times gazetesinin ulaştığı resmi belgelere göre, çiftin düğün resepsiyonu 3 Temmuz'da New York'un ünlü etkinlik alanı Madison Square Garden'da gerçekleştirilecek. Gazetenin üç farklı kaynak ve bir şehir yetkilisine doğrulattığı bilgilere göre, arenanın çevresindeki sokakların üç günlüğüne kapatılması için New York Belediyesi'ne resmi izin başvuruları yapıldı.

NEW YORK’TA ÜÇ GÜNLÜK SOKAK KAPATMA İZNİ

Etkinlik planlama şirketi tarafından yapılan başvurular doğrultusunda verilen izin, 2 Temmuz'dan 4 Temmuz öğle saatlerine kadar Madison Square Garden çevresindeki sokakların trafiğe kapatılmasını kapsıyor. Belgelerde kapatma gerekçesi olarak yalnızca "3 Temmuz'da yapılacak bir etkinlik" ifadesine yer verilirken, bölgedeki emniyet güçlerine de düğün organizasyonu hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 500 ila 999 davetlinin katılması beklenen organizasyon için arena dışına özel çadırlar kurulacağı ve malzeme sevkiyatı için lojistik alanlar ayrılacağı öğrenildi. New York Times, asıl nikah töreninin farklı bir gizli mekanda yapılabileceğini, Madison Square Garden'da ise devasa bir sahne kurularak büyük bir resepsiyon ve canlı performanslar düzenleneceğini bildirdi. Ayrıca Kelce'nin Kansas City Chiefs takımından sporcu arkadaşlarının düğün hafta sonu boyunca Times Square'deki bir otelde konaklayacağı aktarıldı.

"ONUNLA SONSUZA DEK BİRLİKTE OLACAĞIM"

Eylül 2023’ten bu yana birlikteliklerini sürdüren 35 yaşındaki Swift ile 36 yaşındaki Kelce, geçen yıl ağustos ayında nişanlandıklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında bir televizyon programına katılan Taylor Swift, nişanlısı ve ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sürekli yüzüğe bakıyorum, sanki bana hiç normal gelmiyormuş gibi. Onun, tanıdığım, en sevdiğim insan, sonsuza dek her gün birlikte vakit geçirebileceğim kişi olması, meselenin özü. Bakıyorsunuz ve 'Onunla sonsuza dek birlikte olacağım' diyorsunuz ve bu yüzük de bunu temsil ediyor."

Göz kamaştırıcı organizasyonun hazırlıkları New York'ta tüm hızıyla sürerken, düğünün dünya basınında geniş yer bulması bekleniyor.