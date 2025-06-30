Yılın düğününü ti'ye aldı: Charlize Theron'dan Jeff Bezos'un düğününe katılan ünlülere eleştiri

Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron, geçtiğimiz hafta sonu İtalya'nın Venedik kentinde üç gün süren Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğününe katılan ünlülere beklenmedik bir çıkış yaptı.

Theron, kendi ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Sosyal Yardım Projesi etkinliğinde yılın en çok konuşulan düğününe davet edilmemesi hakkında esprili ama keskin bir yorumda bulundu.

"Sanıyorum Bezos’un düğününe davet edilmeyen bir tek biziz ama sorun değil. Çünkü onlar berbat, biz ise havalıyız" diyen Theron, Los Angeles’ta kendi etkinliğine katılan isimleri överek dikkatleri üzerine çekti.





Venedik’te gerçekleşen ve toplam maliyetinin 46.5 ila 55.6 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen dev düğüne Ivanka Trump, Kim Kardashian, Kylie ve Kendall Jenner, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi birbirinden ünlü isimler katılmıştı.

Charlize Theron’un açıklamaları sosyal medyada hızla gündem olurken, yıldız oyuncunun ironik tavrı ve duruşu takdir topladı.