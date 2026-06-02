Yıllardır küslerdi... Serdar Ortaç'dan Ebru Gündeş paylaşımı: 'Gel artık Ebru'

Müzik dünyasında bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, ancak 2013 yılından bu yana aralarındaki derin sessizlikle ve küslükle gündeme gelen Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır hiçbir projede yan yana gelmeyen ve birbirleri hakkında konuşmaktan kaçınan ikili arasında barış ihtimalini güçlendiren ilk hamle Serdar Ortaç’tan geldi.

Serdar Ortaç, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Ebru Gündeş ile yıllar önce bir sahne programında çekilen nostaljik bir fotoğrafını paylaştı. Ortaç, tüm hayranlarını heyecanlandıran bu paylaşımın altına “Gel artık Ebru...” notunu düşerek eski dostuna açık bir çağrıda bulundu. Bu hamlenin ardından magazin dünyasında gözler Ebru Gündeş’in vereceği yanıta çevrildi.





13 YILLIK KÜSLÜĞÜN PERDE ARKASI: NE OLMUŞTU?

Müzik dünyasının iki dev ismi arasındaki sarsılmaz dostluğun temelleri, 2013 yılında Ebru Gündeş'in dönemsel olarak yaşadığı zorlu hukuki ve özel hayat süreçlerinde sarsılmıştı. O dönem kulislere yansıyan iddialara göre Gündeş, en zor günlerinde Serdar Ortaç’ın kendisine destek olmadığını ve yanında durmadığını düşünerek bağları koparmıştı. Ortaç ise olayların kendisine çok farklı yansıtıldığını savunmuştu.

DEMET AKALIN İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Serdar Ortaç, daha önce katıldığı bir televizyon programında bu büyük küslüğün derinleşmesinde bir diğer ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın payı olduğunu ileri sürmüştü. Dostluklarının bir dedikodu yüzünden çöpe gittiğini savunan Ortaç, süreci şu sözlerle özetlemişti:

"Ebru Gündeş'in o dönemki eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün, Demet Akalın ile Çeşme'deydik. Ona, 'Ne olduğunu tam olarak anlayalım, Ebru'yu yarın ararım' dedim. Aylar sonra öğrendim ki Demet, benim adıma Ebru'ya giderek, 'Serdar, aman kocası içeri girdi, şimdi neden arayayım dedi' şeklinde aktarmış. Ebru da benim gerçekten böyle bir cümle kurduğuma inanıp bir daha yüzüme bile bakmadı. Koca bir arkadaşlık işte böyle çöpe gitti."