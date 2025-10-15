Yönetmen anlattı: Brad Pitt, F1 filminde ölümcül sahneyi direksiyon başında çekti

Brad Pitt’in emekli Formula 1 pilotu Sonny Hayes karakterine hayat verdiği “F1: The Movie”, 27 Haziran 2025’te vizyona girdi. Daha gösterime girmeden eleştirmenlerden tam not alan film, kısa sürede 114 milyon dolar hasılata ulaştı.

Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, People dergisine verdiği röportajda Brad Pitt ile gerçekleştirdikleri en korkutucu çekimi anlattı.

“YAPTIĞIMIZ EN TEHLİKELİ ŞEYDİ”

Kosinski, özellikle Las Vegas’ta yapılan çekimlerin çok riskli olduğunu belirterek, gece çalıştıklarını, havanın oldukça soğuk olduğunu ve bu nedenle lastiklerin piste iyi tutunmadığını anlattı. Pist yalnızca yılda üç gün açık olduğu için Brad Pitt’in önceden prova yapma şansı olmadığını söyleyen yönetmen, böyle bir ortamda yapılacak en ufak hatanın bile doğrudan duvara çarpmayla sonuçlanabileceğini ifade etti ve “Bu, yaptığımız en tehlikeli şeydi” dedi.

BRAD PİTT’E ÖVGÜ

Ünlü yönetmen, Pitt’in sahneyi kusursuz tamamladığını söyleyerek, “Çekim gününde harikaydı” dedi. Brad Pitt’e filmde eşlik eden Damson Idris’in de sürüş kabiliyeti olduğunu ekledi.

Kosinski, son gün duygusal anlar yaşandığını anlattı:

“Son sahnelerden birini biraz uzun çektik. Brad arabadan inerken çok üzgündü. Karakteriyle duygusal bir bağ kurmuştu.”

Yönetmen, devam filmi ihtimaline sıcak baktığını belirterek, “Sonny Hayes’in bir sonraki macerasını görmek isterim. İzleyiciler de isteyecektir. Yakında bu konuda konuşmaya başlayacağız” dedi.