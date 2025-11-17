Zayıflama iğnesi kullanıyordu... Robbie Williams kör kalabilir!

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, popüler zayıflama iğneleri Mounjaro’yu kullanması sonrası görme kaybı yaşamaya başladığını duyurdu. 51 yaşındaki şarkıcı, görme yetisinin hızla bozulduğunu belirterek hayranlarını endişelendirdi.

Williams, durumun hızla kötüleştiğini vurgulayarak, “Bir süredir bulanık görüyorum ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum; Mounjaro’nun etkisi olabilir” ifadelerini kullandı. Şarkıcı, sahnede artık hayranlarının yüzlerini net olarak seçemediğini de belirtti.

Kör kalma riski olmasına rağmen iğneleri bırakmayı düşünmediğini söyleyen Williams, ilacın kendisine mental olarak iyi geldiğini ve son 10 yılda ruhsal olarak toparlandığını ifade etti:



“Yıllardır ruh sağlığım iyi değildi. Şimdi disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum, kendime bakıyorum.”

İngiltere’deki ilaç düzenleme kurumuna, Mounjaro ve benzeri ilaçlarla ilgili bugüne kadar 296 göz rahatsızlığı şikâyeti iletildiği ve bunların 164’ünde doğrudan görme kaybı bildirildiği kaydedildi.

Uzmanlar, bu tür zayıflama iğnelerinin ciddi yan etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor ve kullanıcıların hekim gözetiminde kullanmaları gerektiğini belirtiyor.