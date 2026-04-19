Zayn Malik’ten korkutan paylaşım: Hastane yatağından duyurdu!

Müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan eski One Direction üyesi Zayn Malik, sağlık durumuyla hayranlarını korkuttu. Yeni albümü "KONNAKOL" kapsamında İngiltere'nin Kensington kentinde sahne almaya hazırlanan ünlü yıldız, beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

HASTANE YATAĞINDAN İLK MESAJ

Instagram hesabı üzerinden hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Malik, takipçilerine "hâlâ iyileşme sürecinde" olduğu bilgisini verdi. Hastalığının ne olduğuna dair detaylı bir açıklama yapmayan 33 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için uzun bir hafta oldu ve beklenmedik bir şekilde hâlâ iyileşme sürecindeyim. Bu hafta sizinle buluşamayacak olmak beni üzüyor. Benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."





HAYRANLARI YOLDAYKEN GELEN İPTAL KARARI

Konser organizatörü Banquet Records, sanatçının sağlık durumu nedeniyle etkinliğin ertelendiğini resmen duyurdu. Ancak iptal haberinin son dakika gelmesi, Londra dışından yola çıkan pek çok hayranı hazırlıksız yakaladı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, konser için yolda olduklarını veya Londra'ya vardıklarını belirterek hayal kırıklığını dile getirirken, büyük bir kesim ise sanatçıya destek mesajları yağdırdı.

GÖZLER YENİ TARİHLERDE

Yeni albümüyle uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Zayn Malik'in hastalığının ciddiyeti henüz bilinmiyor. Organizatörler, bilet sahiplerinin haklarının korunduğunu ve yeni konser tarihlerinin en kısa sürede ilan edileceğini belirtti.