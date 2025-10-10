Zeki Müren filmi kriz yarattı: Mirasçılardan yapımcıya dava

Sanat Güneşi Zeki Müren’in hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan yapımcı Mustafa Uslu’ya, Müren’in mirasçıları tarafından dava açıldı. “Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin de yapımcısı olan Uslu’nun yeni projesi için hazırladığı fragmanın izinsiz olduğu iddia edildi.

Zeki Müren’in tüm mal varlığını bıraktığı Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, yapım şirketlerine karşı hukuki süreç başlattı.

FRAGMAN DELİL OLDU, MAHKEME KASASINA KALDIRILDI

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, TEV’in başvurusu üzerine mahkeme dikkat çeken bir karar verdi. Fragmana ilişkin görüntülerin bulunduğu flaş bellek, “gizli delil” olarak mahkeme kasasında saklanacak.

Ara kararda, “Belgenin gizli olarak saklanmasına ve yalnızca hâkim izniyle incelenmesine” hükmedildi.

Çekimleri gizlilikle yürütüldüğü belirtilen film, daha başlamadan büyük bir telif ve izin krizine dönüşmüş durumda.