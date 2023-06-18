Zeynep Bastık açtı ağzını yumdu gözünü

Yayınlanma: 18.06.2023 - 22:03

Güncelleme: 18.06.2023 - 22:03

Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde Ali Biçim’in S.O.B.A adlı podcast’inin 4. bölümüne katıldı.

Biçim'in “Ben Zeynep Bastık’a ‘Ya şarkı ne kadar güzel olmuş’ diyecek kadar arkadaş samimiyetini ne zaman kaybettim?” şeklindeki sorusunda Bastık'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının yanıtı şöyle oldu:

“Ben sana tam tarih vereyim istersen. 7 Nisan. Ben doğum gününü bile hatırlamıyorum. Ali, biz artık seninle yakın arkadaş değiliz. Gerçekten değiliz, ben öyle olduğumuzu sandım çok uzun süre bu arada. Öyle olduğumuzu düşündüm”

Zeynep Bastık’ı, Biçim’in yıllardır birlikte çalıştığı Mesut Can Tomay da destekledi.

Tomay, “Haklı. Biraz ciddi konuşacağım, kusura bakma: Celebrity dünyasıyla olan arkadaşlığın ne kadar köklü ve ne kadar eskiye dayanırsa dayansın, eğlence tuşuna bastığı için sen bu insanlarla standart insan ilişkilerini gözetmekte zorluk çekiyorsun. Yani bu nedir: Eğlencenin varlığı seni var eder, eğlencenin yokluğu seni yok eder. Bu insanlarla olan dev bir eğlence havuzunda yüzüp akşam evine geri dönüyorsun” ifadelerini kullandı.

Biçim, ikilinin bu sözleri karşısında kırılmadığını söyledi.