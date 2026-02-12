Zeynep Bastık’tan İstanbul’a veda sinyali: '10 yıl sonra kendimi burada görmüyorum'

İstanbul’un kalbindeki yerinin büyük olduğunu ancak İzmir’in kendisi için "çocukluk, özgürlük ve sırdaşlık" anlamına geldiğini belirten Zeynep Bastık, şehir hayatından uzaklaşma hayalini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir noktada Çeşme'ye dönüp tüm hayatımı orada devam ettireceğimi, düzenimi orada kuracağımı ve sakinliği seçeceğimi, çocuklarımı orada büyüteceğimi hissediyorum. Umarım öyle olur."

İki yıldır oyuncu Serkay Tütüncü ile mutlu bir birliktelik sürdüren Bastık, aşk tanımının bu ilişkiyle birlikte evrildiğini itiraf etti. Eskiden aşkı "acı ve kavuşamama hikayesi" olarak gördüğünü belirten sanatçı, yeni bakış açısını şu cümlelerle özetledi:

"Gerçek aşkın iyileştirici gücünü gördükçe aşkın en güçlü duygu olduğunu anladım. Aşkınızı kimin avucuna bıraktığınız çok önemli."





"EMEK KÜÇÜMSEMEYİ SEVİYORLAR"

Kariyerinin başından bu yana kendisine yöneltilen "cover yapan kız" yakıştırmalarına da değinen ünlü şarkıcı, yayınladığı onlarca özgün şarkıya rağmen bu algının yıkılmamasına tepki gösterdi. Sosyal medyanın emek küçümsemeyi körüklediğini savunan Bastık, duruşunu bozmadığını vurguladı:

"Bir süredir kendime dönmüş ve sadece kendimi dinler vaziyetteyim. Ne etkileniyorum ne de şekil değiştiriyorum. Hatta yorumumla başkalaşan şarkılar seslendirmekten hoşlandığım için cover söylemeye de devam ediyorum."

"HIRSLARIM HİÇBİR ZAMAN BENİ YÖNETMEDİ"

Başarının bir dönem üzerinde baskı yarattığını ancak hiçbir zaman kontrolsüz hırslara kapılmadığını belirten Zeynep Bastık, yeteneği ve ışığı olan herkesin bir kırılma noktası olduğuna inandığını söyleyerek röportajını noktaladı.