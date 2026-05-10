Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evleniyor! Paris’te romantik teklif...

Müzik dünyasının sevilen ismi Zeynep Bastık ile başarılı oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri dolu dizgin aşklarını evlilikle taçlandırma kararı aldı. Birlikteliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlamak için Paris’e giden çift, aşkın başkentinden müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı.

EYFEL KULESİ GÖLGESİNDE ROMANTİK TEKLİF

Serkay Tütüncü, ilişkilerinin ikinci yılında sevgilisi Zeynep Bastık’a sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Paris’in romantik atmosferinde gelen teklife "Evet" yanıtını veren Bastık, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.









Çiftin paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, sanat camiasından da tebrik mesajları gecikmedi. Pınar Deniz, Burcu Biricik, İrem Derici ve Meriç Aral gibi pek çok ünlü isim, çifte mutluluk dileklerini iletti.

"İYİ Kİ HAYATIMDASIN"

Serkay Tütüncü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sevgilisine olan duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki benimsin, hayatımdasın. Seni çok seviyorum."

"SONSUZ GÜNLERİMİZ OLSUN"

Zeynep Bastık ise Tütüncü’nün mesajına romantik bir yanıt vererek; "Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı iki muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Sana çok aşığım" ifadelerini kullandı.