Alberto Palatchi ile gelinliğin ardındaki hikâyeyi konuştuk

Bir gelinliğin ardında bazen sadece tasarım değil, kuşaklar boyunca aktarılan birikim vardır. Yüz yılı aşkın süredir, dünyanın dört bir yanındaki kadınları en özel günlerinde giydiren Palatchi ailesinin gelinlikleri de tam olarak böyle bir mirasa dayanıyor.

1922 yılında Barselona’da küçük bir dantel atölyesinde başlayan Palatchi ailesinin hikâyesi, zamanla dünya çapında en güçlü gelinlik markalarından biri olan Pronovias’a dönüşüyor. Bu dönüşümün yaratıcısı Alberto Palatchi’nin gelinlik anlayışının merkezinde el işçiliği, detaylara gösterilen titizlik ve mükemmeliyet arayışı var. Bugün ailenin üçüncü kuşağını temsil eden Alberto Palatchi Gallardo, yüz yılı aşan bu birikimi kendi adıyla kurduğu markaya taşıyor.

Alberto Palatchi Gallardo’nun gelinlikleri yalnızca nesilden nesile aktarılan ustalıkla değil, aynı zamanda kendi duyguları ve estetik anlayışıyla biçimleniyor. Gelinlik, onun için duyguların forma dönüştüğü, kişisel bir anlatı alanı. İlhamını çoğu zaman aşkın farklı hikâyelerinden alan bu yaklaşım, her tasarımı kendine özgü bir ifadeye dönüştürüyor. Palatchi’ye göre en önemli olan, bir kadının gelinliğiyle kendisi gibi hissetmesi. “Aynada gördüğün gelin, sen olmalısın” diyen Alberto Palatchi Gallardo ile 2026 koleksiyonunun yer aldığı Vakko mağazasında bir araya geldik. Palatchi ailesinin üçüncü kuşağı olarak geleneksel ile modernlik arasında kurduğu dengeyi, yeni nesil gelinlik modasını ve günümüzde gelinlerinin değişen beklentilerini konuştuk.

‘AYNADA GÖRDÜĞÜN GELİN, SEN OLMALISIN’

- Gelinliğiyle ilk kez aynanın karşısına geçen bir kadın, sizce o anda ne hissetmeli?

Öncelikle kendisi gibi hissetmeli. Bu en önemli şey. Çünkü insan, kendisi gibi olduğunda gerçekten güzel hisseder. Gelinlik, onu giyen kişiyi anlatır. Bu yüzden seçtiğiniz gelinlik sizin karakterinizi yansıtmalı. Eğer aynaya baktığınızda “Bu benim” diyorsanız doğru seçimi yapmışsınızdır.

- Günümüzün gelini, geçmişin klasik kalıplarından oldukça uzak. Siz, gelinlik tasarladığınız kadını nasıl tanımlarsınız?

Kendisi gibi hissetmek ama aynı zamanda gelin gibi görünmek isteyen kadınlar için tasarlıyorum. Bir dönem gelinlikler fazlasıyla sadeleşti. Hatta öyle bir noktaya geldi ki bazı tasarımlar gelinlikten çok bir kokteyl elbisesini andırıyordu. Bugün ise bunun tam tersine dönen bir eğilim var. Gelinler, yeniden gelin gibi görünmek ve hissetmek istiyor.

- Bu dönüşüm ne zaman başladı?

Yaklaşık birkaç yıl önce. Özellikle sosyal medyada bunu çok net gözlemliyorum. Zamanla gelinlerin, gelinlik geleneğini takdir ederek cesur çizgilere sahip tasarımlar tercih ettiğini görmeye başladım. Sınırları zorlayan ama hâlâ gerçek bir gelinlik kimliğini koruyan tasarımlar. Dantel, el işçiliği, kalıplar… Tüm o klasik kodlar geri dönüyor ama daha modern bir yorumla. Bugün zanaatkârlık, kalite ve bir gelinliğin ardındaki hikâye her zamankinden daha fazla değer görüyor.

‘ZANAAT, GELİNLİĞİN EN GÜÇLÜ LÜKSÜ’

- Zanaat gelinlikte hâlâ bu kadar önemli mi?

Kesinlikle…Gelinliklerimize baktığınızda gördüğünüz her detay el işçiliği. Dantelin yerleşimi, işlemeler, dikişler… Hepsi tek tek elde yapılıyor. Bu yüzden bir gelinliğin üretim süreci en az dört ay sürüyor. Bu hızlı moda değil, zaman ve ustalık gerektiren bir süreç.

- Dünyanın farklı kültürlerinden pek çok kadına gelinlik tasarlıyorsunuz. Gelinlik söz konusu olduğunda evrensel kalan nedir?

Bence işin anahtarı kalıp. Bir gelinliğin en önemli unsuru, bedene nasıl oturduğudur. Çünkü ister İspanyol olun ister Türk, sonuçta hepimiz insanız ve bedenlerimiz belli bir yapıya sahip. Bir gelinin gerçekten güzel görünmesini istiyorsanız, gelinliğin vücuda kusursuz oturmasını sağlamalısınız. Dantel tercihleri değişebilir, kumaş seçimleri değişebilir ama iyi bir kalıp evrenseldir.

‘ASIL MİRAS, AİLEMDEN AKTARILAN DEĞERLER’

- Palatchi ailesinin üçüncü kuşağı olarak böylesine güçlü bir deneyim ve mirasın içinde büyümek sizi bir tasarımcı olarak nasıl etkiledi?

Küçüklüğümden beri babamın çalışmasına yakından tanıklık ettim. Neredeyse takıntı denebilecek bir detay hassasiyeti vardı. Bana sık sık söylediği bir cümle var: “Tek bir kötü gelinlik, bütün koleksiyonu bozar.” Bu anlayış, bugün tasarım yaklaşımımın temelini oluşturuyor. İçimize sinmeyen en küçük detayda başa dönüp yeniden başlıyoruz. Aslında bu sadece modayla değil, bir işi nasıl yaptığınızla ilgili. Nesilden nesile aktarılan bu yaklaşımda değişmeyen tek şey mükemmeliyet. Sonuçta ortaya çıkan her gelinliğin arkasında da bu bakış açısı var.

- Sizce günümüz gelinleri bir tasarımcıdan, estetiğin ötesinde ne bekliyor?

Gelinliğin içinde kendini hem güvenli hem de konforlu hissetmek istiyor. Bunlar en az estetik kadar önemli. Bugünün gelini tek bir görünümle yetinmiyor. Özel gününde iki hatta üç farklı forma dönüşebilen çok yönlü gelinlik istiyor. Tabii bunda sosyal medyanın etkisi çok fazla.

- 2026 gelinlik koleksiyonunuzun dili nasıl?

Daha cesur, daha modern ve daha dönüştürülebilir. Çıkarılabilir etekler, dönüşebilen parçalar sayesinde tek bir gelinlik nikâh, kokteyl ve düğün sonrası partisi için üç farklı tasarıma dönüşebiliyor. Bu yaklaşım artık yeni nesil lüks anlayışı.