Baharın gözde renkleri

Bu sezonun renk paleti, romantizmle doğallık arasında zarif bir denge kuruyor. Podyumlardan sokak stiline uzanan çizgide üç ton öne çıkıyor: bebek mavisinin ferahlığı, toz pembesinin enerjisi ve zeytin yeşilinin dingin gücü. Her biri, baharın hafifliğini farklı bir ruh haliyle yorumluyor.

Bebek mavisi, özellikle akışkan elbiseler, geniş kesim gömlekler ve ince triko takımlarla sezonun en rafine tonlarından biri. Minimal altın aksesuvarlar ve nötr tonlarla birleştiğinde sofistike bir gündüz şıklığı yaratıyor. Toz pembesi ise tek parça elbiselerde, mini çantalarda ya da sandaletlerde kombinlere enerjik bir dokunuş sunuyor. Ton sür ton kombinlerde güçlü, beyazla birlikte kullanıldığında ise daha taze ve genç bir etki bırakıyor. Zeytin yeşili ise gardırobun zamansız oyuncusu olarak öne çıkıyor. Hafif trençkotlar, keten takımlar ve fonksiyonel parçalarla birleştiğinde hem şehirli hem de doğal bir görünüm sağlıyor. Geçen sezonun favori tonu tereyağı sarısı ise bu sezon da etkisini koruyor.