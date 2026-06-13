Halkın sanatı sergisi moda ve sanatı buluşturuyor

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’in özgün tasarım diliyle yeniden hayat bulan “Halkın Sanatı” Sergisi, İzmir’in ardından İstanbul’da moda ve sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye’nin farklı coğrafyalarına ait geleneksel el sanatlarını çağdaş bir bakış açısıyla günümüzle buluşturan sergi, 8-21 Haziran tarihleri arasında İstanbul İstinyePark’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.





Anadolu’nun köklü üretim kültürünü estetik bir bütünlük içinde ele alan sergi, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını görünür kılmayı ve bu kültürel mirası çağdaş tasarım diliyle yeniden yorumlamayı amaçlıyor. Her eser, ait olduğu coğrafyanın kültürel izlerini taşırken geleneksel zanaatları bugünün estetik anlayışıyla yeniden buluşturuyor.





Sergide; Kırklareli’nin Poyralı dokumasından Sivrihisar’ın emek yoğun Sarka işlemeciliğine, İzmir Tire’nin Beledi dokumasından Bartın’ın Tel Kırma sanatına ve Nallıhan’ın zarif iğne oyalarına uzanan geniş bir seçki yer alıyor. Geleneksel halı, heybe ve gündelik yaşam objeleri üzerinden aktarılan bu zanaatlar; telkâri, sim sırma ve iğne oyası gibi tekniklerle birleşerek çağdaş tasarım içinde yeni bir ifade alanı kazanıyor.