İkonik sahne kıyafetlerini dikmişti... Elton John'un terzisinden yeni işbirliği

16.02.2026 13:56:00
Londra’nın dünyaca ünlü terziler caddesi Savile Row’un en prestijli markalarından Richard James, Mango Man ile "premium" bir iş birliğine imza attı. Elton John’dan Kraliyet düğünlerine kadar dünya devlerini giydiren markanın bu hamlesi, Mango’nun erkek giyimindeki küresel büyüme stratejisinin yeni halkası oldu.

Küresel moda endüstrisi, son yıllarda lüks tüketim ile erişilebilir modayı bir araya getiren "premium iş birlikleri" ile yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümün son halkası, Londra’nın dünyaca ünlü Savile Row caddesinin prestijli markalarından Richard James ile İspanyol perakende devi Mango Man arasında gerçekleşti.

KRALİYET VE SAHNE TASARIMLARINDAN SERİ ÜRETİME

Özellikle pop efsanesi Elton John için tasarladığı ikonik sahne kostümleriyle tanınan Richard James, aynı zamanda İngiliz Kraliyet ailesinin de tercih ettiği isimler arasında yer alıyor.

Prens William ve Kate Middleton’un düğün töreninde kullanılan özel tasarım takımlarla adından söz ettiren markanın, bir perakende zinciriyle iş birliğine gitmesi, lüks modanın "demokratikleşmesi" ve daha geniş kitlelere ulaşma çabası olarak yorumlanıyor.

Mango Man’in "The Sartorial Journey" (Terzilik Yolculuğu) ismiyle başlattığı bu proje, sadece bir reklam çalışması değil, aynı zamanda erkek giyim pazarındaki payını artırmaya yönelik stratejik bir hamle. Daha önce İtalyan Boglioli ile benzer bir süreci yöneten şirket, Richard James’in teknik uzmanlığını perakende gücüyle birleştirerek "kalite-fiyat" dengesinde yeni bir kulvar açmayı hedefliyor.

 

