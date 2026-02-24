Jenny Colon Çanta: Masumiyet Müzesi'ne Gizlenmiş Bir Hikaye

Jenny Colon... Aslında gerçek bir çanta markası değildir. Romanda yaratılmış kurgu bir marka ismidir. Ama “Jenny Colon” ismi 19. yüzyılda yaşamış, gerçek bir kadından gelir.





PEKİ KİMDİR JENNY COLON?

yüzyıl Paris’inde yaşamış Fransız aktris ve opera şarkıcısı Jenny Colon. Onu sahnede izleyen ve büyülenen genç ve romantik şair ise Gérard de Nerval. Bu tek taraflı aşk, gerçek bir romantik ilişkiye hiçbir zaman evrilmez. Zamanla Nerval’in zihninde büyüyen bu hayranlık, Jenny Colon’u idealize edilen ve ulaşılamaz bir imgeye dönüştürür.





Jenny Colon başka biriyle evlenir. Nerval, Colon’un evlendiğini öğrenince psikolojik olarak ciddi bir sarsıntı yaşar. Bu ulaşılmazlık, Nerval’in aşkını saplantıya çevirir. Jenny Colon, 1842’de genç yaşta ölür. Nerval için bu ölüm, depresyon, halüsinasyonve takıntılarının derinleşmesine yol açar. Nerval’in bundan sonraki edebi yapıtlarında kadın figürü artık ruhunun kayıp yarısıdır. 1855’te Nerval intihar ettiğinde geriye, gerçek bir aşk hikâyesinden çok, melankolik bir tutkunun edebi yankısı kalır.





Romantik dönemde aşk “yaşanan” değil, “ulaşılamayan”dır. Nerval için Jenyy Colon tam da bu olur. Masumiyet Müzesi’ndeki Kemal için de Füsun budur. Orhan Pamuk’un Jenny Colon ismini seçişi tam da bu yüzden anlamlıdır. Masumiyet Müzesi’nde Kemal için Füsun da yaşanan bir mutluluk değil, kaybedildikçe anlamı büyüyen bir imgedir.Tüm hikâyenin başlangıcı olan bu çantanın ismi, aslında romanın kaderini taşır: melankolik bir saplantı, hatıraya dönüşen eşya ve ulaşılamayan aşk.

Jenny Colon yalnızca bir çanta değil, Kemal’in hiç ulaşamayacağı aşkının adıdır.