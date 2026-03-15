Londra Moda Haftası'nda Erdem'den 20. yıl defilesi

Erdem Moralıoğlu, Londra Moda Haftası’nda Tate Britain’da gerçekleşen defilesinde meslekteki 20. yılını “The Imaginary Conversation” (Hayali Bir Sohbet) koleksiyonuyla kutladı.

Tarihin farklı dönemlerinden ilham aldığı kadın figürlerini hayali bir diyalog içinde buluşturan koleksiyon, Viktoryen romantizmi, arşiv referansları ve modern silüetleri bir araya getirerek tasarımcının yirmi yıllık estetik dünyasının bir özeti niteliğindeydi.

Hacimli etekler, heykelsi paltolar, işlemeli kumaşlar ve beklenmedik şekilde jeanlerle eşleşen couture parçalar geçmiş ile bugünü bir araya getiren şiirsel bir moda anlatısı sundu. Koleksiyonun en çok konuşulan görünümlerinden biri ise işlemeli couture üst ile denim etek kombinasyonu oldu.

"GEÇMİŞLE KONUŞMA" FİKRİ

Erdem’in arşivindeki zarif couture işçiliğini günlük bir kumaş olan denimle buluşturması, koleksiyonun “geçmiş ile bugünün diyaloğu” temasını somutlaştırdı. Bu kombin, romantik bir estetiğin çağdaş şehir hayatına nasıl uyarlanabileceğini gösteren güçlü bir stil önerisi.

Koleksiyonun “geçmişle konuşma” fikrini en güçlü şekilde temsil eden parçalardan yüksek yakalı dantel elbise, Erdem’in yıllardır imzası haline gelen Viktoryen romantizminin en saf örneklerinden bir diğeri.

Transparan dantel, uzun kol ve dramatik silüet, tasarımcının tarihsel referanslara duyduğu ilgiyi modern bir zarafetle birleştiriyor.