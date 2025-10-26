Lüksün gerçek tanımı: Zamansızlık ve 'onarım'

1837’den bu yana altı nesildir geleneksel zanaatkârlık kültürünü koruyan, dünyaca ünlü bir moda markasının İstanbul’da açılan, sergisini ziyaret ettim. Sergi kapsamında yer alan atölyelerde markanın zanaat ustaları, mesleklerinin inceliklerini ve usta-çırak geleneğiyle aktarılan birikimlerini ziyaretçilerle paylaştı.

Bu atölyede, markanın deri tamir ustasıyla yaptığım konuşma "Gerçek lüks nedir?” konusunda beni tekrar düşündürdü. Sohbetimiz esnasında tamir ustası, işini şu sözlerle anlattı: “Bana getirilen parçalara ikinci bir hayat kazandırmak istiyorum. Bazen küçük bir parlatma, bazen ustalıkla attığım bir dikiş ya da doğru boya rengini bularak deri bir çantaya, ya da kemere yeniden hayat veriyorum.”

Kıyafet ve aksesuvarlarımız, hayatımızın pek çok anına tanıklık ediyor, farkına varmadan onlarla güçlü bir duygusal bağ kuruyoruz. Onlar, bizim için artık sıradan nesnelerden öte, kimi zaman en mutlu günlerimizin kimi zaman en zorlu anlarımızın yol arkadaşı oluyor. İşte o yüzden onlardan kopmak istemiyor, yanımızda kalıp hayatımızı paylaşmaya devam etmelerini istiyoruz. Tam da bu nedenle tamir ustasının söylediği gibi ustaların yaptığı iş yalnızca bir onarım değil, hayatlarımızdan hatıralar taşıyan bu nesnelere ikinci bir yaşam sunmak.

KIYAFET VE AKSESUVARLARA İKİNCİ BİR HAYAT SUNAN USTALARA SAYGI

Biliyoruz ki bir kıyafet ya da aksesuvar ne kadar kaliteli olursa olsun zamana yenik düşebiliyor ancak özenli ve tecrübeli bir tamir ustasının dokunuşuyla zamanın yükünü silip ona kattığı güzellikleri koruyarak hayata devam ediyor. Burada saygı duruşu çıraklıktan ustalığa uzanan, yılların el emeği, tecrübesi, titizliğiyle yenilikleri uygularken geleneğe kök salmış zanaatkârlara ve tamirle zamana meydan okuyan ustalara.

Gerçek lüks geçici bir gösteriş değil, onarılabilen, uzun ömürlü, çocuklarımıza hatta torunlarımıza bırakılabilen nesnelerde saklı. Annenizin zamanla renginde farklılıklar oluşsa da sapasağlam duran deri çantası, dedenizden kalan ve ustaların elinden geçerek hâlâ doğru zamanı gösteren saati, el işçiliğiyle yapılmış aile yadigârı altın broşun zamansızlığı... İşte bunlar lüksü anlatır. Bu nedenle bir markanın kendi bünyesinde tamir hizmeti sunması, o markayı gerçek anlamda lüks kılar. Bu hizmet, hem tüketiciye hem sürdürülebilirliğe hem de nesilden nesile aktarılan değere duyulan saygının göstergesidir. Bugünün hızlı tüketim dünyasında lüksü ve markaları bu açıdan değerlendirmek artık çok daha önemli.