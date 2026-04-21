Madonna kaybolan kıyafetini arıyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali’ndeki sürpriz şovunun ardından üzücü bir haberle gündeme geldi. Sabrina Carpenter’ın konserine konuk olan ve büyük yankı uyandıran sanatçı, performans sırasında giydiği paha biçilemez vintage parçaların kaybolduğunu duyurdu.

"SADECE KIYAFET DEĞİL, TARİHİMİN PARÇASI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Madonna, kaybolan eşyaların sadece kostüm olmadığını, müzik kariyerinin önemli dönüm noktalarını temsil ettiğini vurguladı. Sanatçı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Kişisel arşivimden çıkan kostümüm; ceket, korse, elbise ve diğer tüm parçalar kayboldu. Bunlar sadece kıyafet değil, tarihimin bir parçası. Aynı döneme ait diğer arşiv öğeleri de kayıp. Umuyorum ki iyi kalpli biri bu eşyaları bulur."





Eşyaların sağ salim geri dönmesi için bir iletişim adresi paylaşan "Popun Kraliçesi", bulana nakit ödül vereceğini de taahhüt etti.

PLAYBACK ELEŞTİRİLERİ ŞOVU GÖLGELEDİ

Madonna’nın Sabrina Carpenter ile gerçekleştirdiği performans, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok izleyici, 67 yaşındaki sanatçının sahnede playback yaptığını iddia ederek tepki gösterdi. "İllüzyon yaratmakla" suçlanan sanatçıya yönelik bazı hayranları "sahtekarlık" eleştirisinde bulunurken, sahne şovunun sanatsal derinliğini savunanlar da oldu.

YENİ ALBÜM "CONFESSİONS II" GELİYOR

Eşyalarının kaybolmasıyla sarsılan Madonna, bir yandan da müzik dünyasını heyecanlandıran bir müjdeyi paylaştı. 2005 yılına damga vuran "Confessions On A Dancefloor" albümünün devamı niteliğindeki "Confessions II"nin 3 Temmuz’da yayınlanacağını duyurdu. Bu çalışma, sanatçının 2019 yılındaki "Madame X" albümünden sonraki ilk stüdyo albümü olacak.