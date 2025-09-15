BYD’den teknoloji şovu

BYD Türkiye, YANGWANG U8 ve YANGWANG U9 modellerinin yeteneklerini, Kemerburgaz’da inşa ettiği özel alanda bir teknoloji şovuyla gözler önüne serdi. Avrupa’da ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen etkinlikte, amfibi -hem suda hem karada hareket edebilen-özellikli YANGWANG U8 göle girerek suda yüzerken dünyanın en hızlı elektrikli aracı YANGWANG U9 ise 360 derece tank dönüşü, zıplama ve dans etme yetenekleriyle büyük ilgisi topladı.

YANGWANG’ın süperspor modeli U9; yalnızca 2.36 saniyede 0’dan 100 kilometre hıza çıkabilmesiyle dikkat çekerken, özel olarak geliştirilen Track Edition versiyonu ise Almanya’da gerçekleştirilen testte 472.41 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli süper otomobili unvanını kazandı. Aynı zamanda zıplama, kendi etrafında 360 derece dönebilme (tank dönüşü) ve dans etme gibi yetenekleriyle U9 ilgiyle izlendi. 80 kWh yeni nesil Blade Batarya ile CLTC protokolünde 450 kilometre menzil sağlayan araç, 500 kW çift girişli ultra hızlı şarj sistemi sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 10 dakikada ulaşabiliyor.

Etkinlikte YANGWANG U8’in off-road versiyonu da benzersiz özelliklerini gözler önüne serdi. Karadan hareket ederek bölgedeki göle giren ve bir süre su üzerinde ilerledikten sonra platforma geri dönen YANGWANG U8, 360 derece tank dönüşü yeteneği ve entegre drone teknolojisiyle katılımcılardan tam not aldı. 49.05 kWh Blade Batarya ve CTC (Cell-to-Chassis) entegrasyonu ile 880 kW (1.196 beygir) güç ve 1.280 Nm tork sunan araç, 0’dan 100 kilometre hıza 3.6 saniyede ulaşıyor ve azami 200 kilometre hız yapabiliyor.

CLTC protokolünde, aracın karma sürüş menzili 1.000 kilometre elektrikli sürüş menzili ise 180 kilometre olarak açıklandı