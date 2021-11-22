Geleceğin otomobili elektrikli BMW iX

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir üretirken, otomobili 0’dan 100 kilometre hıza 6,1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 kilometre menzile sahip Yeni BMW iX xDrive40, hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 kilometre menzil üreten bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.

Sportif Aktive Aracı (SAV) segmentinde tabuları yıkan BMW iX, kaslı dış tasarımı, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla hem çok dikkat çekiyor hem de sürüş keyfini artırıyor. Markanın yeni tasarım dilinin sembolü niteliğindeki geniş böbrek ızgara, tüm elektronik sürüş asistanlarının merkezi olarak konumlandırılmış. Shy tech ilkesiyle tasarlanan kabin kullanım sırasında sunduğu işlevsellikle öne çıkıyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, havalandırma kanallarında da “shy tech” kendini belli ediyor. BMW Group bir modelinde ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Yine ilk kez bir BMW modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW kavisli ekran, fütüristik sürüşe vurgu yapıyor.

Satışa sunulan bir diğer model olan iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken otomobil 286 beygir güç üreten elektrik motoruna sahip. Bu motor sayesinde BMW iX3 0’dan 100 kilometre hıza 6.8 saniyede ulaşabiliyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

ALÇAK AĞIRLIK MERKEZİ SAYESİNDE ÜSTÜN YOL TUTUŞ

Yeni nesil yüksek voltajlı ince bataryası sayesinde ağırlık merkezi normal SUV modellerden yere daha yakın olan iX3, dinamik ve üstün bir yol tutuşu kullanıcısına sunuyor. Yeni BMW iX3, ARB çekiş sistemi sayesinde yumuşak zeminlerde dahi şaşırtıcı bir çekiş gücü sağlıyor.

Yeni BMW iX3 zengin donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Adaptif LED farlar, otomatik klima/3-bölgeli, ısıtmalı ön koltuklar, akustik koruma, otomatik açılır bagaj kapağı, panoramik cam tavan, BMW live cockpit professional, sürüş asistanı professional, akıllı telefon arayüzü, kablosuz şarj/bağlantı sistemi, park asistanı plus, harman/kardon ses sistemi ve BMW ıconicsounds electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

MASERATİ LEVANTE HYBRİD, TÜRKİYE’DE

Yüksek performansla birlikte yakıt tasarrufuna odaklanan Levante Hybrid, iki litrelik dört silindirli benzinli motoruyla, yavaşlama ve frenleme anında oluşan enerjiyi geri kazanmak için 48 Volt hibrit sistemi bir arada kullanıyor. 330 beygir güç üreten Levante Hybrid, V6 benzinli ile eşdeğer, dizel versiyondan ise daha yüksek beygir gücü üretiyor ve 0’dan 100 kilometre hızlanmasını sadece 6 saniyede tamamlıyor. Hibrit teknolojisi, WLTP normuna göre 231-252 gr/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor ve 350 HP V6 versiyonuna kıyasla yüzde 18’in üzerinde yakıt tasarrufu sağlıyor. Dikkat çekici ön ızgaranın da etkisiyle uzaktan bile rahatlıkla fark ediliyor. 2021 model yılı için güncellenen yenilikçi ön ızgara bu versiyonda krom olarak kullanılıyor. Kabin içinde yüksek çözünürlüklü 8.4 inçlik ekran, uygulanan tasarım sayesinde havalandırma ızgaralarıyla birlikte bütünleşerek kavisli tek bir ekran gibi görünüyor. Ekranın hemen altında ise zarif tasarımıyla iklimlendirmeye ait kumanda paneli bulunuyor. Gösterge panelinin ortasında 7 inç büyüklüğünde bir TFT bilgi ekranı bulunuyor. Levante Hybrid, müzik keyfini de de en üst seviyeye taşıyor. Kabin içinde standart olarak, 8 hoparlörlü 600 Watt gücünde ses sistemi sunuluyor. Harman Kardon Premium ve Bowers &, Wilkins Premium Surround ses sistemleri de isteğe bağlı olarak tercih edilebiliyor.

Levante Hybrid, Maserati’nin Q4 akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi düşük tutuşa sahip yol koşullarında bile Maserati’nin geleneksel arkadan itiş sisteminin avantajlarını sağlıyor. Normal sürüş koşularında torkun tamamını arka aksa aktaran Q4 sistem, daha kaygan yüzeylerde veya arka tekerleklerin tutunma zorluğu yaşadığı sürüş koşullarında sistem büyük bir hızla reaksiyon gösteriyor ve 150 milisaniye gibi kısa bir sürede torku 50:50 oranında olacak şekilde ön ile arka aks arasında paylaştırıyor. Havalı süspansiyon Normal ve Park dahil altı farklı yükseklik ayarı sunuyor. Sürücü, konsoldaki kumanda paneli ile manuel olarak veya sürüş modlarını seçerek sürüş yüksekliğini ayarlayabiliyor. Maserati Levante Hybrid, Türkiye’de 1.931.366 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

FERRARİ, ‘KİŞİYE ÖZEL’ BR20’Yİ TANITTI

Ferrari’nin “özel projeler” serisine eklenen, Ferrari BR20 tanıtıldı. Maranello’nun ürün yelpazesindeki en seçkin modeller arasındaki yerini alan ve tamamen müşterisinin beklentilerine göre geliştirilen BR20, sadece bir adet üretilecek. GTC4Lusso platformu üzerine geliştirilen iki kişilik V12 coupe, felsefesi ve tasarım yaklaşımı açısından, 1950’lerin ve 60’ların Ferrari modellerine hiçbir nostaljik ipucu olmadan gönderme yapıyor. Aynı zamanda, 410 SA ve 500 Superfast dahil olmak üzere Ferrari tarihinin en ikonik 12 silindirli modellerinden bazılarının özgün tasarım unsurlarını da harmanlıyor. BR20, Ferrari’ye has zarafeti gözler önüne sererken kaslı yapısıyla da sportifliği yansıtıyor.



APRİLİA 660 AİLESİNİN ARAZİ MOTOSİKLETİ TUAREG, TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKIYOR

Dünyanın önde gelen İtalyan motosiklet ikonlarından olan Aprilia, 660 ailesinin yeni üyesi Tuareg 660’ı 2022 yılının ocak ayı sonundan itibaren Türkiye yollarına çıkartmaya hazırlanıyor. Kusursuz İtalyan tasarımı ile ailenin 660 cc’lik çift silindirli motorunu kombine eden Aprilia, ailenin geri kalanında olduğu gibi mükemmel bir güç/ağırlık oranı sunmayı da sürdürüyor. Aprilia Tuareg, sınıfının lider elektronik sistemleri ile asfalt kullanımında muazzam bir performans sunarken, yüksek ve sağlam yapısıyla maceracı kimliğini de ortaya koyarak en zorlu koşulları dize getiriyor. Doğan Trend Otomotiv tarafından satışa sunulacak olan Tuareg 660, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor.



2022 ALMANYA’DA YILIN OTOMOBİLİ: YENİ PEUGEOT 308

Kusursuz tasarımı, öncü teknolojileri, üstün performansı ile tüketicinin kalbini kazanmayı başaran PEUGEOT modelleri, ödüllerle başarılarını taçlandırmaya devam ediyor. Fransız üreticinin kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi yeni PEUGEOT 308, 2022 Almanya’da Yılın Otomobili ödülünün sahibi oldu. GCOTY (Almanya’da Yılın Otomobili) jürisi, 9 otomobil üreticisine ait 11 otomobil arasından yeni PEUGEOT 308’i kompakt sınıfta birinci seçti. Modern teknoloji, dijital ve bireysel olarak programlanabilen PEUGEOT i-Cockpit ve yeni PEUGEOT logolu tasarım da yeni kompakt hatchback modelin ödüllendirilmesinde etkili oldu. PEUGEOT markasının kompakt modeli 2014 Yılın Otomobili dahil olmak üzere birçok ödüle sahip olma başarısını sürdürüyor.