Kış lastiği zamanı

Zorunlu kış lastiği takviminde değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliği ile şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan araçları kapsayan uygulama 15 Kasım itibarıyla başladı, 15 Nisan’da sona erecek. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinin güvenli trafik için öneminin altını çizerek “Kış lastiği sadece uzun yolda değil gündelik hayatta, ortak trafiğe çıkan her araç için her vatandaşımız için kritik önem taşıyor ve hayat kurtarıyor. İki araçtan biri değil, tüm araçlar kış lastiği taktığında trafik akıcı ve güvenli hale geliyor. Tüm sürücülerimizi bu bilinçle sorumluluk almaya çağırıyor, araçlarını kış mevsimine uygun şekilde hazırlamalarını öneriyoruz” dedi.

Sadece uzun yolda değil şehir içlerinde, yaşadığımız her yerde ortak trafiğin önemini vurgulayan LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, “Evden işe, okula, alışverişe giderken bile yaya veya araçta hepimiz ortak trafiğin birer parçasıyız. Ortak trafikte hepimizin sorumluluğu var. İki araçtan biri kurala uyup diğeri uymazsa, biri kış lastiği takıp diğeri takmazsa güvenli trafik eksik kalır.”

BRİSA, ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK SUNUYOR

TICARI araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araç sürücülerine de güvenli seyahat için tavsiye ediliyor. Brisa, 2025–2026 kış sezonunda da sürücüleri değişken ve sert hava koşullarına karşı hazırlıyor.

‘LASTİĞİN ÖTESİNDE’ HİZMET

Tüm binek ve 4x4 araç lastiklerinde Bridgestone ve Lassa markaları ile sunduğu 5 yıl garanti ile yolculuğu kusursuz kılmak, konforun süresini uzatarak tüketicilerin ürünleri güvenle tercih etmesini sağlıyor. Ayrıca lastik güvencesi ile yoldan kaynaklı hasarla karşılaşıldığında hasarlı lastiğin ücretsiz bir şekilde yenisiyle değiştirilmesine olanak sağlıyor.

LASSA SNOWAYS 4

Karlı ve ıslak zeminlerde yüksek performans sağlayan Snoways 4, TÜV test sonuçlarına göre rakiplerine kıyasla yüzde 10 daha kısa ıslak zemin fren mesafesi ve yüzde 7 daha iyi ıslak zemin yanal tutuş performansı sunuyor.

LASSA ICEWAYS 2

Iceways 2, kar çivisi takmaya elverişli yapısıyla karlı ve buzlu zeminlerde güçlü yol tutuş ve frenleme sağlıyor. Artırılmış blok kenarları ve doluluk oranı sayesinde hem kuru hem de karlı zeminde dengeli ve uzun ömürlü performans sunuyor.

LASSA COMPETUS WİNTER 2+

SUV ve 4x4 araçlar için özel olarak tasarlanan Competus Winter 2+, TÜV testlerine göre yüzde 17 daha iyi ıslak zemin fren mesafesi, yüzde 5 daha iyi ıslak zemin yanal tutuş ve yüzde 2 daha kısa kuru zemin fren mesafesi sağlıyor.