LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, otomobil kullanıcılarını lastikler hakkında uyardı

28 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Doğru, güvenli bir trafik için doğru lastiğin önemine işaret eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiklerinin nasıl ve ne zaman çıkarılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdal Kurt, zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyal sona erse de mevsim normallerinin dışında seyreden iklim koşullarına dikkat çekti.

- Doğru lastik kullanımının sürüşe etkisi nedir?

Doğru lastik kullanımı sadece sizi değil, trafikteki tüm yolcuları korur. Doğru lastik, mevsimine ve aracın özelliklerine uygun lastiktir. Ortak trafiğin akıcı ve güvenli bir şekilde sağlanması için tüm sürücülerimizi doğru lastik kullanma konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kış lastikleri çıkarıldığında araç altına takılacak mevsime uygun lastiklerinizin mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerekir.

- Sürücülerin lastik seçerken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Güvenli bir sürüş için sürücüler her türlü tedbiri almalıdır. Mevsimine göre lastik seçimi de bu tedbirlerden sadece biridir. Mart ayında yurt genelinde çok yoğun kar yağışları yaşadık ve kış lastiği kullanmayan araçların trafiği nasıl olumsuz etkilediğini ne yazık ki hepimiz gördük. 1 Aralık’tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması normal koşullarda 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Ancak valilikler, mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. Sürücülerin ilgili valilik açıklamalarını ve bulundukları iklim koşullarını takip ederek doğru zamanda kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmeleri gerekir. Bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biridir. Seçeceğiniz lastik, aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve mevsimine uygun lastik olmalıdır. Doğru lastik güvenli sürüşe katkı sağlar. Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken de aracınız, sizin ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz.

"IŞIK ALMAYAN YERDE SAKLAYIN"

- Kış lastiği değişiminde nelere dikkat etmemiz gerekir?

Kış lastikleri çıkarılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın çıkan lastiklerin saklanmasıdır. Bu lastiklerin tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için ideal saklama ortamının sağlanması gerekir. Lastik saklanması için ideal ortamın kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlar olması gerekir. Lastikler mümkünse dik olarak ve yan yana, değilse üst üste istiflenmeli, yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin. Doğru şekilde saklanan lastiğin ömrü uzar, tekrar araç altına takıldığında performans kaybı yaşanmaz.

LASTİK SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Otomobilinizin yerle temas eden tek parçası lastikleridir. Doğru lastik seçimi sizin ve ailenizin güvenliği, yakıt tüketiminiz, sürüş konforunuz, fren mesafesi gibi otomobilinizdeki yaşamınızı doğrudan ilgilendiren pek çok konuyu etkiliyor. Mevsim şartlarına göre nasıl kıyafet değiştiriyorsak, lastiklerimizi de mevsimine göre kullanmamız hayati derecede önemlidir. Lastik seçimiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri gözden geçirelim.

- Seçeceğiniz lastiğin otomobil firması tarafından önerilen orijinal ekipman listesinde yer alan lastiklerden biri olması gerekir. Orijinal ekipman listesi üretici markanın servislerinden ya da web sitesinden kolayca öğrenilebilir.

- Lastiğinizin üretici tarafından önerilen boyutlarda seçimine özen gösterin. Üretici firmanın önerdiği çap, taban genişliği, hız endeksi, kesit oranı, yük endeksi, kullanım durumu gibi tüm özelliklere aynen uymanızı öneririz. Aksi kullanımlar özellikle yakıt tüketiminizi doğrudan etkileyecektir.

- Bir lastiğin kullanılmasa dahi ortalama ömrü beş yıldır. Lastikler kullanılmasa dahi beş yıl sonra ömrünü tamamlayacaktır. Rafta uzun süre bekleyen lastiklerin görünmeyen kılcallarında çatlaklar oluşur bu da lastiğin kolay deforme olmasına neden olur. Bu yüzden üretim tarihi eski lastikleri seçmemeye özen gösterin.

- Yaşadığınız iklim lastik seçiminizi doğrudan etkiler. Örneğin, yoğun kışın yaşandığı yerlerde daha teknik hatta belki çivili kış lastiği kullanmanız gerekebilir.

- Lastik diş derinliği ve genel deformasyon durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Riskli durum gördüğünüzde km beklemeksizin lastiği değiştirmelisiniz. Her 50 bin km’de lastiklerinizi değiştirmeniz şarttır.

- Sanayi vb. yerlerde görece daha ekonomik olduğu için “çıkma” diye tabir edilen lastikleri tercih etmemelisiniz. Kullanım geçmişini bilmediğiniz lastikleri aracınıza taktığınızda başınız tahmin etmediğiniz pek çok problemden ötürü ağrıyabilir.

DEPO ORTAMI SERİN VE HAVALANDIRILMIŞ OLMALI

Lastikler mevsimine göre değiştirilmesi hem yasal zorunluluk hem de güvenliğiniz için hayati derecede önemlidir. Değiştirilen lastikleri yeniden kullanabilmek için doğru saklamanın püf noktalarını gözden geçirelim.

- Güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların ürün üzerine gelmesi önlenmelidir. Lastiğinizi güçlü olmayan yapay ışık altında saklamalısınız.

- Depo zemini, betondan, düzgün yapılmış olup temiz olarak muhafaza edilmelidir.

- Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan yana, değil ise üst üste sekiz adetten daha fazla olmamak ve zaman zaman üstteki alta mantığıyla yer değiştirilerek istiflenmeli; yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir.

- Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin. Lastiğinizi oda sıcaklığında saklamalısınız.

- Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır. Nemli, ıslak veya rutubetli ortamlarda kesinlikle saklanmamalıdır.

- Lastiklerinizi solvent, yakıt, asit vb. kimyasalların bulunduğu depolarda ve kıvılcım çıkarabilecek makinelere yakın depolamayın.

- Lastiklerin tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan teması önlenmelidir.

- Tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su sızıntısı olmamalıdır.

- Lastikleri kirletecek ve/veya zarar verecek maddeler depoda bulunmamalıdır.