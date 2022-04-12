OSD’nin mart ayı verilerine göre üretim yüzde 13.7 düştü

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) verilerine göre geçen mart ayında toplam üretim yüzde 13.7’lik düşüşle 106 bin 575 adede geriledi. Mart ayında 57 bin 41 adet otomobil üretimi yapan sektör, bir önceki döneme göre yüzde 23.9’luk kan kaybı yaşadı. Kamyon, otobüs, pick-up gibi ticari araç üretiminde

hafif bir toparlanma gözlendi. 49 bin 534 adet üretim yapılan ticari araç segmenti geçen yılın mart ayına göre genel olarak yüzde 2.3’lük artış yaşasa da segmentin amiral gemisi hafif ticarilerde yüzde 0.7 düşüş yaşandı.

Yağışlar nedeniyle bereketli geçmesi beklenen tarımda traktör üretimi de mart ayında yüzde 17.2’lik düşüş yaşayarak 4 bin 768 adet oldu.

İHRACAT DA GERİLEDİ

Otomotiv ihracatı ise mart ayında genel adetle yüzde 17.5’lik düşüşle 78 bin 925 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 31.8’lik düşüş yaşadı ve 38 bin 917 adet olarak gerçekleşti. İhracat gelirleri ise genel toplamda 6.9’luk düşüşle 2.7 milyar TL olarak gerçekleşirken, döviz artışı da düşünüldüğünde ciddi bir kayıp olarak göze çarptı. Otomobil ihracatı ise sektörde en dramatik düşüşe sahne olan segment oldu. Mart ayında otomobil ihracatı 662.5 milyon TL olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9’luk gerileme yaşandı. Genel görünümü 2021’de de kapasitesinin altında geçiren otomotiv sektörünü, sektörde yapılan büyük yatırımlara rağmen bu yıl da zorlu bir sürecin beklediğini gösteriyor.