Otomobil sektörü diken üstünde

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Yılın ilk ayı geleneksel olarak satışların düşük olduğu aydır ancak 2022 verileri genel ortalamanın yüzde18.8 üzerinde. İlk anda pazarın gelişimi açısından olumlu görünen bu veriler otomotiv şirketlerinin endişelerini gidermeye yetmiyor. Sektör yetkilileri, ocak satışlarının önemli bir kısmının engelliler için ÖTV muafiyetli satıldığını, bunun sebebinin de 450.500 TL’ye yükseltilen üst limitten hemen faydalanmak isteyenler olduğunu söylüyor.

FİYATLAR BİR YILDA İKİ KATINA

Peki, otomobil piyasası neden diken üstünde? Döviz fiyatları nedeniyle otomobil fiyatları 1 yılda neredeyse iki katına çıktı. Türkiye’de otomobil satışlarında kredili alımlar önemli bir pay alır. Merkez Bankası politika faizini düşürdüğü halde kredi faizlerinin yükselmesi ve buna ek olarak otomobillerde kredi vadelerine ve toplam fiyat üzerinden kullanılabilecek kredi kullanım oranı sınırlandırılınca peşin ödemeli alımlar öne çıktı. Dolayısıyla cebinde parası olmayan tüketiciler 0 km otomobil alamaz hale geldi. Bu durum ikinci el otomobil piyasasının da durmasına sebep oldu. Yıllık 1.5 milyon adetlik pazara göre yatırım yapan yetkili satıcılar bu sorunu ilk elden hissettiklerini açıkça belirtiyor. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, BDDK ile görüşmeler yaptığını ve özellikle krediye ulaşımın kolaylaştırılmasının gerektiğini, 450.000 TL’ye kadarki otomobiller için kredi kullanım oranının yüzde 80, vadenin de 60 aya çıkarılması gerektiğini söylüyor.

Elbette öncelikle otomobillerden alınan vergilerin azaltılması gerekiyor ama bu konuda herhangi bir adım atılacağına dair duyum yok. Eğer krediye ulaşım kolaylaştırılmazsa 0 km otomobil satışlarında sıkıntı derinleşecek. Bu durumda ikinci el otomobil pazarında da hareketlilik sınırlı kalacak. Yüksek oranda vergi toplamak ve ithalatı kısmak için binlerce insanı istihdam eden, yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapan otomotiv sektörü çok zor bir sürece girecek.

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