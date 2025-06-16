Otomotiv Sanayii Derneği, 2025’in ilk beş aylık verilerini açıkladı: Otomobil üretiminde düşüş

Geçen yılın ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 4.3 düşüş yaşanan otomobil üretimi ise 375 bin 183 adet olarak görüldü. Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 7 artış gösterirken ağır ticari araç grubunda yüzde 19 gerileme yaşandı. 2024 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 13, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2 küçüldü. Yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı Araç kiralama sektörü ilk üç ayda yüzde 3.8 küçüldü dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarken otomobil ihracatında yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 440 bin 221 adet, otomobil ihracatı ise 253 bin 291 adet düzeyinde kaydedildi. 2025’in 5 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 506 bin 592 adetten kapandı.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 oranında artarak 394 bin 327 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 4, ağır ticari araç pazarında yüzde 13, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 2 geriledi. 2025’in ilk beş ayında iç pazardaki yerli araç payı otomobilde yüzde 31, hafif ticari araçta yüzde 20, ağır ticari araçlarda yüzde 63 seviyesinde kaydedildi.

EFSANE YENİDEN DOĞDU

Performansı ileri seviye sürüşle birleştiren Peugeot, efsanevi 24 Saat Le Mans yarışında yeni E-208 GTi modelini tanıttı. Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan GTi efsanesi, B segmentinin en başarılı araçlarından E-208 ile sahalara geri döndü. Sürüş deneyimine odaklanan yeni E-208 GTi, 280 beygir gücüyle 0’dan 100 kilometre hıza sadece 5.7 saniyede ulaşarak elektrikli kompakt spor otomobil pazarının en iyi performans seviyelerinden birini sunuyor. Bununla birlikte yeni E-208 GTi, ilk tamamen elektrikli GTi olma özelliğine sahip. Performans bayrağını devralan yeni model, B segmentinin en iyi performansını gelişmiş günlük kullanım özellikleriyle birleştirerek modern ve sürdürülebilir sürüş keyfini temsil ediyor.