Türkiye'de otomotiv üretimi azaldı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk on bir ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi yüzde 7 azalarak 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu.

Ocak-kasım döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 41 artarken hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 arttı. Yılın ilk on bir ayını kapsayan dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 2 oranında azaldı ve 518 bin 294 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-kasım döneminde toplam pazar yüzde 1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 oranlarında azalırken, otomobil pazarı yüzde 0.2 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 3 oranlarında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 6 oranında azalarak 507 bin 399 adet oldu.

CITROËN’İN ELEKTRİKLİ ‘YOL ARKADAŞI’ AMİ!

Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroën, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin “yol arkadaşı” oluyor. Fransızcada “arkadaş” anlamına gelen sözcükten esinlenen model Ami, müşterilerinden ilham alan yenilikçi ve yeni tüketim biçimlerine uyum sağlayan bir markanın şehiriçi ulaşım zorluklarına ve çevresel kaygılara sunmuş olduğu yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yüzde 100 elektrikli Ami; iki koltuklu, konforlu, kompakt ve kişiselleştirilebilir bir şehiriçi ulaşım çözümü sunarken saatte 45 kilometre kadar hıza ulaşabilen model, 16 yaşından itibaren kullanılabilmesi ile her yaştan kullanıcı için farklı bir deneyimi sunuyor.

Ami, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde henüz ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkân tanıyor. Şehiriçinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami, tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor. Ami, yenilikçi “Kendin Yap” tarzında aksesuvarlarla kullanıcısına aracını bizzat kişiselleştirme imkânı sunuyor. Söz konusu fonksiyonel ve dekoratif kit: merkezi bir separatör ağ, kapı cebi ağı, paspas, ön konsolun üstünde saklama bölmesi, el çantası kancası, akıllı telefon klipsi, akıllı telefon ile Ami’ye ait temel verilere ulaşmak için My Citroën uygulamasına bağlı bağlantı cihazı gibi öğeler içeriyor. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için bin adet olan bireysel satış hedefimizi 3 bine çıkarmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyeci kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

KENDİNİ ŞARJ EDEBİLEN İLK TAM HİBRİT MAZDA TANITILDI!

Mazda ürün gamına ilk kez kendini şarj edebilen tam hibrit bir model dahil oldu. Özellikle şehiriçi sürüşlerde sıfır emisyon değeri ve sessizlik sunabilen EV modunda tamamen elektrikli olarak çalışan Mazda2 Hybrid, 1.5 litrelik 93 beygir güç üreten benzinli motoru ve 59 kW’lik elektrikli motor desteğiyle 116 beygir güç üretiyor. Markanın ilk kendini şarj edebilen tam hibrit modeli Mazda2, Toyota Motor Corporation ile halihazırda var olan işbirliğinin bir meyvesi olarak dikkat çekiyor. Tamamen elektrikli sürüşe imkân veren EV modu, özellikle şehiriçi sürüşlerde emisyon değerlerini sıfıra indirirken sessiz ve pürüzsüz yolculuklara imkân tanıyor. 0’dan100 kilometre hıza 9.7 saniyede ulaşan otomobilin son hızı saatte 175 kilometre olarak açıklanıyor. WLTP normlarında 100 kilometrede 3.8-4.0 litre gibi etkileyici yakıt tüketim verilerine ulaşan küçük Mazda, gaza basılmadığında ve frenlemelerde ortaya çıkan kinetik enerjiyi yüksek performanslı bataryasında depolayarak harici bir şarja ihtiyaç duymuyor. Küçük sınıfta olmasına karşın 2560 milimetrelik aks mesafesiyle dört yetişkin için ferah bir yaşam alanı sunan Mazda2 Hybrid, 286 litrelik bagaj hacmiyle de ihtiyaçları karşılıyor.

KARSAN’IN YÜZDE 100 YENİ ELEKTRİKLİSİ E-ATA AVRUPA TURUNDA!



Karsan, 10, 12 ve 18 metre boyutlarındaki yüzde 100 elektrikli yeni şehiriçi otobüsü e-ATA ile Avrupa’da roadshow etkinlikleri düzenlemeye başladı. Karsan, üç adet 12 metre sınıfındaki e-ATA, Romanya, Fransa ve İtalya’nın farklı kentlerinde özel ve kamu toplu taşıma kuruluşları tarafından incelenip test ediliyor. Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs model ailesini oluşturan çevreci e-ATA, Romanya Cluj’daki Gala Tranzit etkinliğiyle başladığı tanıtım yolculuğuna; Jimbolia, Bralia, Sibiu, Bükreş, Bralia, Slobozia, Sfantu George, Bacau ve Buzau kentlerinde devam etti. Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu taşıma ihalelerini kazanarak Türkiye’nin en büyük elektrikli otobüs ihracatına imza atan Karsan’ın Romanya turunda; 44 adet e-ATA teslim edeceği Temeşvar, 12 adet e-ATA teslim edeceği Braşov ve 10 adet e-ATA teslim edilecek olan Slatina da yer aldı.

DUCATO’NUN YENİLENEN VERSİYONU SATIŞA SUNULDU

Segmentinde bir ilk olarak 2. seviye otonom sürüş imkânı sağlayan Ducato, Euro 6D Final’e uygun üçüncü nesil 2.2 litrelik Multijet, 140 beygir ve 160 beygir güçlerindeki iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Önceki nesillere oranla yüzde 7 oranında daha az yakıt tüketimi sağlayan; daha sessiz ve dayanıklı olan üçüncü nesil Multijet motorlarıyla Ducato, manuel şanzımanın yanı sıra 9 ileri tam otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor. Kullancısının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenen Ducato Van, Kamyonet ve Minibüs versiyonlarıyla tercih edilebiliyor.

Yeni Ducato ile birlikte sunulan gelişmiş sürüş destek sistemleri de sürüş güvenliği ve sürüş konforunu en üst seviyeye taşıyor. Ducato’da, Elektrik Destekli Direksiyon, Start & Stop, Beyaz Işıklı Yeni Tavan Lambası, Yolcu Emniyet Kemer İkazı, Geliştirilmiş ESC Sistemi, Rüzgâr Savrulma Asistanı, İkincil Çarpışma Önleme, Römork Denge Asistanı Van ve Kamyonet versiyonlarında 5 inç Uconnect radyo ve direksiyondan kumanda sistemi standart olarak sunuluyor.

Yenilenen Ducato’da bulunan kamera ve radar sistemleri ise ön ve yandaki araçları tespit ederek şeritte kalma ve trafik yoğunluğuna göre yavaşlama, durma, hareket etme fonksiyonlarını yerine getiriyor. Şerit Kontrol Sistemi ise sinyal vermeden şerit dışına çıkmalarda sesli ve görsel uyarı ile birlilkte direksiyona da güç uygulayarak aracı yeniden şeride getiriyor. İleri Sürüş, Plus ve Tekno Plus isimli opsiyon paketleriyle satışa sunulan Yenilenen Ducato, Van gövde tipinde 343 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarlarla sahiplerini bekliyor.

FERRARİ ‘ICONA’ SERİSİNİN YENİ ÜYESİ DAYTONA SP3

Ferrari, Icona serisine yeni bir model daha ekledi. 2021 Ferrari Finali Mondiali etkinliğinde tanıtılan Daytona SP3, tıpkı Monza SP1 ve SP2 gibi sınırlı adetle üretilecek. 1960’ların efsanevi spor prototiplerinden ilham alan Daytona SP3 “2021 Ferrari Finali Mondiali” etkinliği sırasında Mugello Pisti’nde gün yüzüne çıktı. Ferrari tarafından şimdiye kadar üretilen aerodinamik açıdan en verimli otomobil olan Daytona SP3, 0-100 kilometre hıza 2.85 saniyede; 0-200 kilometreye ise 7.4 saniyede hızlanabiliyor.



SINIRLI SAYIDA ÜRETİLEN ‘LİGNE NOİRE’ ÖZEL SERİSİ TÜRKİYE’DE!

Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles, seçkin modeli DS 7 Crossback’in sınırlı sayıda sunduğu özel serisi Ligne Noire’ı Türkiye’de kasım ayı itibarıyla satışa sundu. Çeşitli donanım ve tasarım öğelerinin eklendiği Ligne Noire, hâkim siyah rengi, şık tasarımı, sportif iç detayları ve yenilikçi teknolojisiyle koleksiyonerlerin gözdesi olacak şekilde pazardaki yerini alıyor. Ligne Noire’da; DS modellerinde alışılagelmiş krom süslemeler yerini parlak siyah süslemelere bırakırken 19 inç ölçüsünde siyah renkli hafif alaşım jantlar tasarımı tamamlıyor. Otomobilin iç mekânı ise Performance Line tasarım konsepti temelinde koltuklar, orta konsol ve kapı içlerinde cömertçe kullanılan Alcantara ve özel seride sunulan 14 hoparlörlü Focal Electra Hi-Fi ses sistemi, ses ve ısı yalıtımlı camlar gibi özel donanım ve tasarım özellikleriyle daha da zenginleşiyor. Araç ayrıca DS Connected Pilot, yarı otonom sürüş yardımcısını sunarak teknoloji seviyesini de ispatlıyor. 225 beygir benzinli ve 130 beygir dizel motorlu seçeneklerine sahip Ligne Noire özel serisi, 823.600 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuluyor.