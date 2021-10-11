Otomotiv üretiminde sert düşüş
Otomotiv ana sanayi üretimi Eylül ayında, otomobil üretimindeki daralmanın etkisiyle sert geriledi.
Eylül ayında, otomobil üretimindeki daralmanın etkisiyle yüzde 24.7 gerileyerek 107 bin 29 adet oldu. Otomobil üretimi Eylül'de yüzde 34.4 gerileyerek 59 bin 335 adet gerçekleşti.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültene göre, dokuz aylık döneme bakıldığında üretim geçen yıla göre yüzde 7.9 artış gösterdi. Bu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 0.8 geriledi.
ARAÇ PAZARI DARALDI
Ağır ticari araç dahil yurtiçi araç pazarı yüzde 36 daralarak 59 bin 734 adet olurken, Reuters hesaplamalarına göre, otomobil ve hafif ticari araç dışında kalan ağır ticari araç pazarı Eylül'de 2 bin 593 adet oldu.
OTOMOBİL İHRACATI DÜŞTÜ
Sektörün ihracatı Eylül'de yüzde 17.9 azalarak 76 bin 249 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 37.2 azalarak 35 bin 733'e düştü. Toplam ihracat dokuz aylık dönemde yüzde 9 arıtşla 671 bin 674 adet oldu.
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