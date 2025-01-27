Yabancıların yatırımı hem istihdamda hem de satışta ek güvence sağlayacak: Pazara Çinli dopingi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.01.2025 - 04:00

Otomotiv satış sonrası pazarı, temkinli başladığı 2024 yılını aynı paralelde tamamladı. 2024 yılının son çeyreğinde satış ve ihracatı artan sektör, istihdamını da korudu.

Sektör 2025’in ilk çeyreğinde 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla yurtiçi satışlarda dolar bazında yüzde 1.48 artış bekliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) “2024 Yıl Sonu Sektörel Değerlendirme Anketi”ne göre; 2024’ün son çeyreğinde, 2023’ün aynı dönemine göre yurtiçi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 3.69 artış gösterdi.

Otomotiv satış sonrası sektörü olarak 2025 yılı için 2024’te yakalanan satış rakamlarını ve üstünü hedeflediklerini söyleyen OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “Buna rağmen önümüzdeki beş yıl içerisinde geçmiş dönemlerde yakalamış olduğumuz hızlı büyümeleri öngörmüyoruz. 2025 yılı satış rakamlarını etkileyecek en belirleyici faktörlerin başında ise faiz indirimleri konusu yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla faizlerin geriye gitmesi yurtiçi piyasada arz-talep dengesini yeniden canlandıracaktır.

İhracat kapsamında ise Afrika ülkeleri başta olmak üzere açılacak yeni pazarlar ile birlikte sektörde büyümenin sağlanması önemli hedefler arasında yer alıyor. Sektörümüzü 2025 yılında en çok ilgilendiren konulardan biri de özellikle Çinli yatırımcıların Türkiye’ye yapacağı üretime dayalı yatırımları olacak. Bu durum hem istihdama doğrudan katkı sağlayacak aynı zamanda yine durağan geçmesini beklediğimiz 2025 yılı için bize ek bir güvence sağlayacaktır” diye konuştu.