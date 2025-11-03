Yeni modeller satışa çıktı!

MAXUS DELIVER 7’NİN L2H1 VERSİYONU TÜRKİYE’DE

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Maxus, Türkiye hafif ticari araç pazarına yeni bir soluk getiren dizel modeli DELIVER 7’nin standart tavanlı (L2H1) versiyonunu kullanıcılarla buluşturdu. Bu kapsamda; binek araç konforunu ticari araç dayanıklılığıyla birleştirerek yük taşımanın da ötesine geçen Maxus DELIVER 7 L2H1, lansmana özel 1.199.000 TL fiyatla satışa sunuldu.

CHERY, 7 KOLTUKLU MULTİ-SUV’U TANITTI

Chery, dünyanın dört bir yanından kullanıcı temsilcilerini, medyayı ve iş ortaklarını bir araya getiren 2025 Chery Marka Kullanıcı Zirvesi sona erdi. Etkinlikte dünyanın ilk 7 koltuklu dönüştürülebilir MultiSUV modelinin tanıtımını yaptı. Katılımcılar ayrıca üç farklı noktada Chery’nin en yeni içten yanmalı motorlu modellerinin sunduğu yenilikçi özellikleri keşfetme olanağı buldu. Bu özel etkinlikte, Chery’nin amiral gemisi TIGGO SUV ailesi ve markanın ilk orta boy pickup modeli HIMLA yer aldı. TIGGO9, TIGGO8, TIGGO7 ve TIGGO4; güçlü tepki veren motorları ve konforlarıyla öne çıkarken HIMLA ise sağlam dayanıklılığı, güçlü çekiş sistemi ve offroad kabiliyetiyle Chery’nin çoklu ürün segmentlerindeki gücünü vurguladı.

PORSCHE’NİN ELEKTRİKLİ GRUBU MACAN GTS İLE GENİŞLEDİ

Porsche, elektrikli SUV ürün gamını Macan GTS ile genişletiyor. Bu yeni model, 420 kW (571 beygir) gücü, elektronik arka diferansiyel kilidi ve alçaltılmış havalı spor süspansiyonu ile sürüş dinamiklerinde standartları yeniden belirliyor. GTS geleneğine sadık kalan Macan, hem iç hem de dış tasarımda kendine özgü çizgileri ve siyah renkli detaylarıyla öne çıkıyor. Model, sadece 3.8 saniyede 0’dan 100 kilometre hıza ulaşıyor.

EV CHARGE SHOW 2025 12 KASIM’DA

Elektrikli araç şarj dünyasının en büyük buluşması EV Charge Show 2025, 12-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak. Elektrikli araç şarj ekosisteminin geleceğini şekillendiren fuara, aralarında ABB, Siemens, Schneider, Huawei, Lumicle, Wat Mobilite, Bluetech, Vestel, Rotawatt, Charge Teknoloji, Ovolt, Otojet, Otokar, Tunçmatik gibi markaların yer aldığı toplam 125 marka katılacak. Türkiye’nin dışında Çin, Almanya, Hollanda ve diğer ülkelerden de katılımcıların yer alacağı EV Charge Show 2025, dünyanın dört bir yanından lider firmaları, yatırımcıları, girişimcileri ve uzmanları bir araya getirerek elektrikli araç şarj istasyonları ve teknolojilerinin geleceğini şekillendiren en önemli etkinlik olmayı sürdürüyor.