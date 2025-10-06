Yenilenen Kia Sportage Türkiye’de

1993 yılındaki ilk neslinden itibaren SUV kültürünün oluşmasında önemli bir mirasa sahip olan ve 7 milyon adedin üzerinde satış başarısı kazanan Kia Sportage, makyajlanan beşinci nesliyle Türkiye’de.

Modelin tasarımında pürüzsüz yüzeyler, sağlam çizgilerden oluşan bir tasarım dili kullanılmış. Yeni tasarım ön ve arka tamponlar LED Star Map aydınlatmaları Kia’nın imzası haline gelen “Kaplan Burun” ön ızgarasıyla tamamlanıyor.

İç mekânda ferah ve konforlu bir yaşam alanı sunan Yeni Sportage, GT-Line donanımında çift renkli deri direksiyon simidi ve sadeleştirilmiş gösterge paneliyle modern bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Yeni Sportage, sürüş deneyiminin merkezine konumlandırdığı 12.3 inç çift panoramik entegre ekranla dikkat çekiyor. Sürücü destek sistemleri, navigasyon ve multimedya fonksiyonlarına kolay erişim sağlanırken aynı zamanda Harman Kardon ses sistemi ise farklı bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Kablosuz Apple CarPlay & Android Auto, çevre görüş kamerası, 360 derece park sensörü ve kablosuz telefon şarj gibi teknolojiler de Yeni Sportage’daki sürüş deneyimini daha keyifli kılıyor. Yeni Sportage, üç farklı donanımla 2 milyon 820 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.