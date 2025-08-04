Yerli üretim stratejisi geliştirilmeli

Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin tek temsilcisi olan TAYSAD, 225 firmanın katılımıyla düzenlediği “rekabetçilik anketi” ile sektörün mevcut durumunu ve öncelikli sorunlarını ortaya koydu. Ankete göre sektörün son iki yılda yaşadığı en büyük zorluk, yüzde 92 ile yüksek işgücü maliyetleri oldu. Ankete katılanların yüzde 35’inin kapasite kullanım oranının yüzde 70’in altında kaldığı görüldü. Yerli tedarik sanayisinin küresel ölçekte güçlü bir konumda olduğunu söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, “Yerli tedarik sanayisinin rekabet gücünü tehdit eden başlıca sorunlar çok net; hızla yükselen maliyetler, döviz kuru politikaları ve finansmana erişimde yaşanan darboğaz. Bu sorunların çözümü için sektörel ve yapısal önlemlerin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekiyor. Ankete katılan firmaların yüzde 64’ü son bir yılda istihdamında yüzde 10’dan fazla daralma yaşadığını, yüzde 74’ü ise bu yıl kapasite artırıcı yatırım planlamadığını ifade ediyor. Yani her 4 firmadan 3’ü yatırım planlamıyor. Bu tablo, sadece mevcut durumu değil, geleceğe dönük beklentilerin de zayıfladığını ortaya koyuyor” dedi.

Orta ve uzun vadeli yapısal tehditlerin de gündemde olduğuna dile getiren TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, bunların başında Çin’den yapılan ithalattaki hızlı artışa dikkat çekerek şunları söyledi: “Çin gibi ülkelerle rekabette korunmak adına yerli tedarikçi kullanımının artırılması, yerlileşmeye göre teşvik sisteminin kurgulanması ve ana sanayi ile tedarikçi arasında adil ve uzun soluklu fiyatlama mekanizmalarının hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. GTIP 8708 başlığı altında, yani motorlu taşıtlar için parça ve aksesuvarlar kategorisinde, Çin’den ithalatın son beş yılda yüzde 156 arttığını görüyoruz. Metal dökümden parçalarda ise Çin’in payı son üç yılda yüzde 175 arttı. Bu artış, uzun vadede üretimin ithalata bağımlı hale gelmesine, yerli tedarikçinin zayıflamasına ve sanayimizin dışa açıklığının kritik seviyelere ulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, ithalata bağımlılığı azaltacak yerli üretim ve tedarik stratejilerinin hızla geliştirilmesi ve desteklenmesi hayati önemdedir.