1 milyon TL’ye elektrikli geliyor

Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.05.2024 - 04:00

Elbette bu fiyat, döviz kurlarının bugünkü seviyelerde kalmasıyla mümkün olacak. E-C3’ün 44 kWh bataryalı versiyonunun Avrupa’da başlangıç fiyatı 23.300 Avro olarak açıklanırken, Alkım, bu modelin zengin donanımlı versiyonunu getireceklerini açıkladı. İddialı olduklarını söyleyen Alkım, “Eylül ayında sadece elektrikli modeli ile yollarda olacak Citroën e-C3’ün sunmayı planladığımız fiyat seviyesi ile de ne kadar iddialı bir model olduğunu gözler önüne sereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

2. ELDE REEL FİYATLAR DÜŞTÜ

Sıfır km otomobil piyasasında daralma sinyalleri gelirken 2. el otomobil pazarı da durgunluğunu sürdürüyor. 2. el otomobil pazarıyla ilgili açıklanan iki ayrı raporda da fiyatların biraz yükseldiği ama satışların gerilediği ortaya çıkıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden. com’da yayımlanan ilanlardan hareketle hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporuna göre 2. el otomobil piyasasında enflasyondan arındırıldığında reel fiyatlardaki düşüşün sürdüğü görülüyor. Yılın geri kalanında ikinci el otomobil piyasasının canlanacağını vurgulayan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Var olan koşullar ve gelecek dönem öngörüleri dahilinde, mevcut reel ikinci el fiyatları cazip konumda olmayı sürdürecek” dedi.

YENİ MODELE ONLİNE REZERVASYON

Lexus’un ilk tam elektrikli modeli olan UX 300e, Executive donanımında 1 milyon 750 bin TL ve Exclusive donanımında 1 milyon 920 TL’den satışa sunuldu. UX 300e, online.lexus. com.tr adresinden online olarak rezervasyona da açıldı. 72.8 kWs’lik lityum iyon bataryası, 50 kW DC şarjda 1 saat 20 dakikada yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor.

AİLECE YENİLENDİLER

Citroen’nin hafif ticari araç ailesini oluşturan, Berlingo Kombi, Berlingo Van, Spacetourer, Jumpy Panelvan ve Jumper hem görsel hem de teknolojik açıdan elden geçirildi. Feel Bold, Shine ve Shine Bold olarak 3 farklı donanımla pazara sunulan yeni Berlingo Kombi’de 130 HP’lik 1.5 BlueHDi motor, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle, Feel ve Feel Bold donanım seçenekleriyle satışa sunulan Berlingo Van ise 100 ve 130 HP gücündeki 1.5 BlueHDi motorla yollara çıkıyor.

PAZAR LİDERİ MAKYAJ TAZELEDİ

Fiat’ın uzun süre Türkiye’de ürettiği ve pazar lideri olduğu hafi f ticari modeli Doblo, makyajlı haliyle satışa sunuldu. Doblo Cargo 839 bin 900 TL’den, Doblo Combi 1 milyon 64 bin 900 TL’den başlayan fi yatlarla satışa sunulurken E-Doblo Cargo 1 milyon 471 bin 900 bin TL’den, binek otomobil sınıfındaki 5 kişilik E-Doblo ise 1 milyon 656 bin 900 TL’den başlayan fi yatlarla satılıyor. Yeni Doblo, Cargo gövdede ve Combi’nin Easy versiyonlarında 1.5 litrelik, 100 HP gücündeki dizel motor seçeneği ve 6 ileri manuel şanzımanla satışa sunuluyor.