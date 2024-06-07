100 milyon liralık hırsızlık! Tam 16 klasik otomobil ahırda bulundu...

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:05

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:05

Kanada Polisi aylar süren bir soruşturmanın ardından 16 çalıntı klasik otomobil buldu ve suçlarla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Araçların değeriyse yaklaşık 100 milyon TL (3 milyon dolar) olarak açıklandı.

Ontario Eyalet Polisi (OPP) uzun bir araştırmanın ardından yaklaşık 100 milyon TL değerinde çalıntı 14 aracı bulmayı başardı.

Bu çalışma polisin 14 Mayıs'ta bir arama emri çıkarmasına yol açtı. Arama yapıldığında araçlar Kanada'nın Belleville kentinin kuzeyinde küçük bir kasaba olan Stirling'de bulundu. Yetkililer bunun “OPP Filo, Tedarik ve Silah Hizmetleri Bürosu, Central Hastings OPP Suç Birimi ve Acil Müdahale Ekibi ile OPP liderliğindeki İl Oto Hırsızlığı ve Çekme (PATT) Ekibi ve OPP liderliğindeki İl Varlık El Koyma Birimi'nin (PAFU) yardımıyla yapılan bir işbirliği” olduğunu ifade etti.

Memurlar tam olarak ne bulduklarının ayrıntılı bir listesini vermediler, ancak iki fotoğraf çok şey gösteriyor. Çok sayıda klasik Chevrolet Corvette, Ford Coupe, bir Ford F-1 kamyon ve birkaç hot rod sergileniyor. Ne tür bir çalışma durumunda olduklarını söylemek mümkün değil ama estetik olarak burada her şey oldukça iyi görünüyor.

GlobalNews'e göre polisin yakaladığı bu kişiler Robert Bradshaw ve Gary Leblanc. Her biri 5.000 doların üzerinde motorlu taşıt hırsızlığı, 5.000 doların üzerinde dolandırıcılık, sahte belge kullanmak ve iddianameye tabi bir suç işlemek için komplo kurmakla suçlanıyor. Leblanc ayrıca tehdit suçlamasıyla da karşı karşıya.

Görünen o ki, bu onların kanunun uzun koluyla ilk karşılaşmaları da değil. İkili 2003 yılında 'Motorlu Araç Satıcıları Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle on ayrı suçlamayı kabul etmiş ve binlerce dolar para cezası ödemiş.