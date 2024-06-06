MG’den haziran ayına özel kapmanya: İndirim, faizsiz kredi ve takas desteği bir arada!

MG HS

C segmentinin iddialı modeli MG HS için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 120 bin TL’lik takas desteği fırsatı haziran ayı boyunca geçerli olacak. 2024 model MG HS için başlangıç fiyatı, avantajlı kredi koşullarından faydalanılmaması durumunda takas destekli 1.509.000 TL olarak belirlendi.