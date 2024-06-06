MG’den haziran ayına özel kapmanya: İndirim, faizsiz kredi ve takas desteği bir arada!
MG'de haziran ayına özel kampanyalar başladı. Markaya ait modellerde hem indirim hem de faizsiz kredi imkânı yer alıyor. Ayrıca takas desteği de sağlanıyor.
İngiliz MG, haziran ayında yılın en avantajlı satış koşullarını devreye aldı. Markanın HS, ZS, yüzde 100 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerinde haziran ayına özel cazip kredi ve takas desteği olanakları duyuruldu.
MG ZS
MG, benzinli ZS modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL takas desteği sunuyor. MG ZS modeli müşteriler için haziran ayına özel takas desteği fırsatı ile 1.199.000 TL olarak belirlendi.
MG HS
C segmentinin iddialı modeli MG HS için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 120 bin TL’lik takas desteği fırsatı haziran ayı boyunca geçerli olacak. 2024 model MG HS için başlangıç fiyatı, avantajlı kredi koşullarından faydalanılmaması durumunda takas destekli 1.509.000 TL olarak belirlendi.
MG4
577 km WLTP şehir içi menzili ve tamamen elektrikli platformu ile MG4 modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği ile sahip olunabiliyor. Modelin takas destekli başlangıç fiyatı 1.379.000 TL olarak belirlendi.
MG ZS EV
Marka, şehir içi kullanımlarda 591 km menzil sunan, sınıfının Euro NCAP’ten ilk 5 yıldızlı modeli yüzde 100 elektrikli ZS EV modeli için ise 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği fırsatını devreye aldı.
MG'DEN ÖZEL KAMPANYALAR
MG, Haziran ayında sunduğu avantajlı satış koşulları kapsamında belirli meslek grupları ve vergi levhalı müşterilerine çok özel fiyatlara ek 100.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlıyor. Bu kapsamda MG modellerinde vergi levhalı müşterilerin yanı sıra belirli meslek gruplarının faydalanabileceği özel fiyatlar ve 100 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
Ayrıca belirli meslek grupları ve vergi levhalı müşteriler için; otomatik vitesli MG ZS modelinde 1.149.000 TL’den, HS modelinde 1.299.000 TL’den, yüzde 100 elektrikli MG4 Electric’te 1.159.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar haziran ayı boyunca geçerli olacak. ZS EV Luxury modeli için belirlenen fiyat ise 1.599.000 TL olarak dikkat çekiyor.
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