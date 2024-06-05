Çinli otomobil üreticilerinin kârlarına hükümetler ortak oluyor: AB de vergileri artırıyor

Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:57

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:57

Bazı uzmanlara göre, yüksek kâr marjları BYD gibi firmaların Avrupa'da daha pahalı hale gelmelerini sağlayacak gümrük vergileriyle kolayca başa çıkabilecekleri anlamına geliyor.

Rapora göre Çinli otomobil üreticilerinin yüksek kâr marjları, Avrupa'nın olası gümrük vergilerini absorbe etmelerini sağlayacak.

Euro tarifelerinin yüzde 30 olması bekleniyor, ancak uzmanlar otomobil üreticilerinin neredeyse yüzde 50'lik vergilerle başa çıkabileceğini düşünüyor.

Avrupalı düzenleyiciler, yerel markalara bir mücadele şansı vermek için Çin'den ithal edilen otomobillere büyük gümrük vergileri getirmeye hazırlanıyor, ancak bazı uzmanlar bunun bir fark yaratmayacağını söylüyor. Onlara göre Çinli otomobil üreticileri o kadar verimli ve kâr marjları o kadar yüksek ki, mali cezaları kolayca absorbe edebilecek ve Avrupalı müşterilere uygun fiyatlı elektrikli araçlar sunmaya devam edebilecekler.

KARAR HAFTAYA ALINACAK

Avrupa'daki kanun yapıcılar, otomobillerinin çok sayıda gelmeye başlamasıyla birlikte devlet sübvansiyonlarının Çinli markalara haksız bir ekonomik avantaj sağladığından endişe ediyor. Bu yılın başından beri durumu araştırıyorlar. Çin fabrikalarını ziyaret ettiler ve önümüzdeki hafta hangi tarifelerin uygulanacağı konusunda bir karar vermeleri bekleniyor.

Analistler Avrupa'nın yüzde 30'luk bir gümrük vergisi ilan etmesini bekliyor, ancak uzmanlar Auto News'e bu tür bir verginin Avrupa'ya gelen Çinli elektrikli araçların sayısını azaltmaya yetmeyeceğini söyledi. Rapora göre, Çinli otomobil üreticilerinin devasa marjları bu tür bir tarifeyi kolaylıkla kaldırabilir ve otomobil üreticilerinin kendileri daha az kâr elde edecek olsa da alıcı fiyatlandırmada herhangi bir fark görmeyecektir.

Analistler, gümrük vergilerinin Çin'in ithalat juggernaut'unu rotasından saptırmaya başlamadan önce yüzde 50'ye kadar yükselmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ancak bu, otomobil sektöründeki herkes tarafından benimsenen bir görüş değil. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yakın tarihli bir araştırması, AB'nin Çin'den elektrikli araç ithalatına yüzde 20 gümrük vergisi getirmesi halinde Çin'den yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde elektrikli aracın artık Avrupa'ya ithal edilmeyeceğini öngörüyor.

Bu 3.8 milyar dolar, yaklaşık 125,000 daha az Çinli elektrikli aracın bloka girmesi anlamına gelebilir ki bu da bazı uzmanlara göre yerli üretim elektrikli araç satışlarını 3.3 milyar dolar kadar artıracaktır. AB'nin gümrük vergisi uygulaması halinde Çin'in de aynı şekilde misilleme yapması ve Avrupa'ya ihraç edilen otomobillere yeni vergiler getirmesi muhtemel gözüküyor.

ABD YÜZDE 100'E ÇIKARDI

Ayrıca Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ABD'de uygulanan gümrük vergisi kısa süre önce yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarılırken, Türkiye'de ise Çin'den gelen modellere ÖTV ve KDV haricinden yüzde 54 gümrük vergisi uygulanıyor.

Pek çok ülke, Çin'de uygun fiyatlara satılan modellerin kendi ülkelerinde rekabete gireceği modellerden çok daha uygun fiyata satışa sunulmayacağını düşünüyor. Çinli firmaların aşırı ucuz fiyatlarla satış yapmaya ihtiyaç duymayacağı son çıkan modellerden de anlaşılıyor.

Dolayısı ile Çinli firmaların kâr marjlarını artırıp satış yapmasındansa gümrük vergileri ile hükümetler bir nevi bu kâra ortak oluyor.

Xiaomi SU7

Örneğin Çin'de yaklaşık 1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Xiaomi'nin ilk modeli SU7'nin Porsche Taycan ile Avrupa'da rekabet ederken fiyatını bu denli uygun tutmasına ihtiyaç duymayacağı düşünülüyor.

BYD Atto3

TÜRKİYE'DE ÇİNLİLERİN DURUMU

Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Piyasaya en son giren markalardan BYD ATTO 3 kampanyalı olarak 1 milyon 640 bin TL'ye satılırken bu fiyat gümrük vergisi alınmasa 1 milyon 64 bin 935 TL'ye düşüyor. Fakat böyle bir durumda talebe yetişmesi neredeyse imkânsız olan üreticinin fiyatı yükseltmesi kuvvetle muhtemel.

CEZA TÜM DÜNYAYA

Rekabet koşullarında maliyeti yüksek olan lehine yapılan çalışmalardan en çok dünya halklarının mağdur olduğu uzmanlarca dile getiriliyor. Korunmaya çalışılan birkaç firma ve sahipleri nedeni ile yük tüm dünya vatandaşlarına pay ediliyor.