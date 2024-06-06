Pirelli ve BMW Group'tan işbirliği: P Zero Winter 2 ile menzil 50 km artıyor!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 10:50

Güncelleme: 06.06.2024 - 10:50

Pirelli ve BMW Group, BMW 7 Serisi için özel olarak tasarlanan P Zero Winter 2'nin yeni versiyonu için işbirliği yapacak.

Pirelli'den yapılan açıklamaya göre, Pirelli ve BMW Group, BMW 7 Serisi için P Zero Winter 2 lastiğin 20 inçlik bir versiyonunu tanıtmak amacıyla birlikte çalışacak.

Avrupa etiketinde dönme direnci açısından "A sınıfında" değerlendirilen P Zero Winter 2 lastiğin yeni versiyonu özellikle tam elektirikli araç lastikleri için yeni bir standart belirlerken sürücülere daha uzun menzil, konfor ve kış koşullarında farklı zeminlerde daha iyi bir sürüş deneyimi sağlayacak.

Kış lastikleri, yaz lastiklerinden farklı olarak karlı ve ıslak soğuk asfaltta kavrama sağlamak amacıyla tasarlanan hamurları ve sırt desenleri nedeniyle daha yüksek dönme direncine sahip oldukları için otomobilin menzilini etkiliyor.

MENZİLİ 50 KİLOMETREYE KADAR ARTIRIYOR

Pirelli ile işbirliği içinde geliştirilen yeni 20 inç lastik, bu dezavantajları kompanse ederek tam elektrikli BMW 7 Serisi için menzili standart kış lastiğine göre 50 kilometreye kadar artırıyor. Pirelli P Zero Winter 2 lastiğin ileri teknolojisi, özellikle sırt deseni ve sırt hamuru alanlarındaki gelişmelerle ilişkilendirilebiliyor.

Pirelli ve BMW Group'un tanıttığı yeni gelişme, teknik açıdan uygun durumlarda yenilenebilir malzemelerin kullanılması ve tesislerinin karbondioksit ayak izini azaltılması sayesinde sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunacak. Bu işbirliği, Pirelli ve BMW Group'un çevreci mobilite konusundaki ortak vizyonunu ve lastik teknolojisinin sınırlarını daha da zorlama konusundaki kararlılıklarını vurguluyor.

Yeni versiyon Ağustos 2024'ten itibaren BMW 7 Serisi için satışa sunulacak. Bu teknolojinin, 2024'ün ikinci yarısında yeni BMW X3 ile başlayarak gelecekteki diğer BMW modelleri için de devreye alınması hedefleniyor.

BMW Group'un tüm lastikleri, BMW modelleri için en yüksek kalite ve teknoloji standartlarında özel olarak geliştiriliyor ve bu nedenle BMW'nin kendi onayının göstergesi olan Star-Mark işaretine sahip bulunuyor. Bu sayede BMW Group modellerindeki lastiklerin BMW tarafından belirlenen sıkı koşulları karşılaması sağlanarak optimum performans ve güvenlik garanti ediliyor. Bu yaklaşım Pirelli’nin spesifik otomobiller için orijinal ekipman olacak lastikleri özel olarak geliştirmesini kapsayan "Mükemmel Uyum" stratejisiyle de paralellik gösteriyor.